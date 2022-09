Beto Richa diz que pode ajudar mais o Paraná como deputado federal

Da Redação

ex-governador Beto Richa

O ex-governador Beto Richa afirma que pode ajudar em muito o Paraná como deputado federal, justificando sua candidatura à Câmara Federal nas eleições de 2022. “Sou candidato a deputado federal não por vaidade ou apenas para me manter na vida pública. Sou candidato a deputado federal porque tenho experiência suficiente para fazer a diferença na defesa dos interesses do estado em Brasília”, afirma. Beto Richa falou à Tribuna na série de entrevistas com os candidatos às eleições 2022. Veja a entrevista completa ao final desse texto.

O ex-governador diz que até chegou a pensar a deixar a vida pública, mas desistiu da ideia diante dos inúmeros convites que recebeu. E desde então, há praticamente um ano, vem visitando todas as cidades para construir a candidatura a deputado federal. “Fui o único governador presente nos 399 municípios do Paraná e não foi a passeio. Fui conhecer a realidade, as demandas, as expectativas das pessoas. E para me colocar à disposição de todos”, afirma. “Conhecendo melhor a realidade in loco, procuramos transformar as ações, investimentos, políticas públicas, sempre em consonância com a realidade do Paraná, com suas prioridades”, explica Beto Richa.

Beto Richa explica que um dos maiores desafios de sua campanha tem sido explicar que é candidato a deputado federal. “Muita gente acha que sou candidato ao governo ou ao senado. Mas decidi que poderia ajudar mais na Câmara Federal”, pondera.

“Coloco meu histórico, meus resultados, minha experiência a serviço do Paraná. Tenho experiência para chegar na Câmara Federal e fazer a diferença. Minha voz terá peso em Brasília em defesa do Paraná, que precisa estar na mesa das grandes decisões brasileiras. O Paraná faz muito pelo Brasil e não recebe de volta do governo federal na mesma medida com que contribui” - Beto Richa, candidato - Beto Richa, candidato

Beto Richa diz que entre suas prioridades de luta política na Câmara Federal, estão a retomada e ampliação de investimentos nas rodovias federais do Estado, os debates sobre o pedágio no Estado, a luta pelo reajuste da tabela do SUS para a remuneração dos procedimentos realizados pelos hospitais públicos e filantrópicos. “Essa tabela está desatualizada e muitos hospitais estão à beira da falência”, diz. Ele também afirma que entre as prioridades está a reforma tributária, de forma a permitir a retomada econômica do país, estimulando o setor produtivo em todo o Estado, principalmente nas pequenas cidades, para diversificar as alternativas econômicos e fortalecer os setores que já são destaques. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

CONHEÇA O CANDIDATO CARLOS ALBERTO RICHA (BETO RICHA)

DATA DE NASCIMENTO - 29/07/1965

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casado

NATURALIDADE - Londrina

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Engenheiro

FEDERAÇÃO - Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA)

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido

2022 Deputado Federal PARANÁ PSDB Concorrendo

2018 Senador PARANÁ PSDB Não eleito

2014 Governador PARANÁ PSDB Eleito

2010 Governador PARANÁ PSDB Eleito

2008 Prefeito CURITIBA PSDB Eleito

2004 Prefeito CURITIBA PSDB Eleito

