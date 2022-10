Beto Preto recebe apoios em 200 municípios do Paraná

Da Redação

ex-prefeito de Apucarana, ex-secretário estadual da Saúde

O ex-prefeito de Apucarana, ex-secretário estadual da Saúde e candidato a deputado federal pelo PSD, médico Beto Preto, se diz bastante animado com a possibilidade de obter bons resultados nas urnas nas eleições deste domingo. Durante esta campanha eleitoral, ele esteve em cerca de 200 municípios do Paraná e em todos eles, conforme assinala, teve uma boa recepção à sua candidatura por parte de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, profissionais de saúde, diretores de hospitais e outras lideranças políticas, comunitárias e empresariais tanto da Capital como do interior do Estado.

“A pandemia demonstrou que a saúde do povo brasileiro precisa ser tratada como sendo de segurança nacional e é isso que defendemos e queremos continuar defendendo em Brasília se assim por possível”, afirma Beto Preto, que percorreu o Paraná para agradecer a colaboração dos municípios no combate à pandemia.

Vale lembrar que, como secretário de Estado da Saúde no governo de Ratinho Junior (PSD), Beto Preto foi considerado o dos melhor secretário desta pasta em nível de Brasil pelo seu empenho no combate à pandemia da Covid-19. O então secretário, com apoio do governador Ratinho Junior, de prefeitos e equipes de saúde de todos os municípios, conseguiu implementar e intensificar um grande esquema de vacinação contra o coronavírus, promover campanhas preventivas, além de dotar os hospitais e unidades básicas de saúde de condições clínicas para tratamento de pacientes.

Beto Preto ressalta, no entanto, que sua campanha não se restringe apenas à saúde como também a outros temas de interesse do Brasil, do Estado, de Apucarana e de demais municípios da região. Ele observa, por exemplo, que faz 30 anos que Apucarana não tem um deputado federal, assim como também não tem um deputado estadual do próprio município. Neste aspecto, ele assinala que trabalha junto com o vice-prefeito e candidato a deputado estadual Paulo Vital (PSD) para que a cidade e a região voltem a ter representatividade política nas esferas federal e estadual.

