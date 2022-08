Beto Preto lança pré-candidatura a deputado federal nesta sexta (12)

Da Redação

O ex-secretário estadual da Saúde, Beto Preto, reúne nesta sexta-feira (12), em Curitiba, lideranças e apoiadores para o ato de lançamento de sua pré-candidatura a deputado federal. A presença do governador Ratinho Junior está confirmada no evento que acontece no Hotel Lizon, a partir das 17h30.

“É um momento de muito orgulho para mim, colocar a minha candidatura para deputado federal, atendendo um pedido do governador Ratinho Junior”, diz Beto Preto. “Essa é a segunda vez que o governador deposita a sua confiança no meu trabalho. Na primeira vez, como secretário da Saúde, enfrentei a pandemia com pleno apoio do governador. E agora vou disputar um cargo para lutar pela Saúde do Paraná”, complementa.

Essa é a primeira eleição de Beto Preto ao cargo de deputado federal. Foi prefeito de Apucarana por dois mandatos, sendo o mais votado do país para cidades de médio porte. Também recebeu prêmios importantes, com programas municipais e na sua gestão os alunos de Apucarana obtiveram a maior nota do IDEB do Paraná.

No enfrentamento à pandemia da Covid-19, Beto Preto defendeu a vacina, e foi um dos protagonistas em centenas de ações e medidas de prevenção para o combate à doença e da estabilização do cenário epidemiológico no Estado.

