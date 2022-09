Beto Preto faz campanha em municípios do Noroeste do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto conversa com funcionários de empresa em visita a municípios da região Noroeste do Paraná

Candidato a deputado federal pelo PSD, o ex-secretário de Saúde do Paraná e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, intensificou nos últimos dias sua campanha na região Noroeste do Paraná. Entre quinta (22) e sexta-feira (23), ele conversou com eleitores em Umuarama, Douradina, Loanda e Goioerê, onde tem apoio de lideranças políticas e empresariais.



continua após publicidade .

Ele iniciou o giro pela região Noroeste pela cidade de Umuarama na quinta-feira à noite, onde conversou com profissionais da área da educação em um encontro realizado na Universidade Paranaense (Unipar). Ele foi recebido pelo reitor da instituição, Carlos Eduardo Garcia, e apresentou suas propostas. Beto Preto também visitou empresas e se reuniu com moradores em eventos organizados por lideranças da cidade, como o vereador Newton Soares (PSD).

Nesta sexta-feira, ele iniciou a agenda em Douradina, onde se reuniu com empresários da empresa Gazin. Recepcionado pelo empresário Osmar Della Valentina, ele também participou de uma transmissão online com mais 900 funcionários da rede.

continua após publicidade .

O destino seguinte foi Loanda,. Na cidade, o ex-secretário estadual foi recebido pelo prefeito Zé Maria (Pros) e por vereadores. O candidato também visitou empresas e conversou com eleitores em encontros organizados pelos apoiadores.

Em Goioerê, na sequência, Beto Preto foi recebido pelo prefeito Betinho Lima (PSD). Ele também cumpriu um roteiro de visitas a empresas e conversou com moradores em reuniões. “Eu estou com você, apoio você e sou Beto Preto”, discursou Betinho Lima em um evento político na cidade.

Durante essas reuniões na região Noroeste, Beto Preto aproveitou para fazer um balanço da sua gestão à frente da Secretaria de Estado da Saúde. Ele destacou, principalmente, a luta travada por ele e pelo governador Ratinho Junior (PSD) em defesa da vacinação contra a covid-19.

continua após publicidade .

“A vacinação aconteceu e hoje estamos aqui com mais de 400 pessoas, todas sem máscara, conversando olho no olho, porque vacinamos e viramos a página”, discursou em Umuarama.

O candidato a deputado federal também voltou a defender a importância do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, o SUS mostrou a sua eficiência em um momento de muita dificuldade, que foi justamente o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Nas reuniões, ele também está agradecendo aos moradores dos municípios pelo apoio às medidas de combate à covid-19.

Ainda nesta sexta-feira, Beto Preto tinha agenda política em Faxinal, no Vale do Ivaí, e depois em Reserva, nos Campos Gerais.

Siga o TNOnline no Google News