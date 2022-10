Beto Preto é o deputado eleito do PSD com mais votos no País; veja

Da Redação

Deputado eleito Beto Preto agradeceu apoio do eleitorado de Apucarana e de todo Paraná

Eleito deputado federal com 206.898 votos, o ex-prefeito e ex-secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, foi o candidato do PSD mais votado do País e o 40º com maior votação entre todos os 513 novos parlamentares escolhidos no último domingo (2) nos 26 estados e o Distrito Federal. “É uma votação significativa, que aumenta ainda mais a responsabilidade”, disse Beto Preto nesta segunda-feira (3) em entrevista à Tribuna.



O apucaranense foi o quarto deputado mais votado do Paraná, sendo superado apenas por Deltan Dallagnol (Pode), que comandou a Lava Jato e foi o recordista com 344.917 votos; a petista Gleisi Hoffmann, apoiada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que somou 261.247 votos, e Filipe Barros (PL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que obteve 249.507 votos.

Com a vitória de Beto Preto, Apucarana volta a contar com um deputado federal após mais de 30 anos. Inicialmente, os sites chegaram a colocar o ex-prefeito como 27º mais votado no País, mas o ranking foi atualizado com a consolidação da apuração. Ele admite que não esperava uma votação tão expressiva.

“Eu sempre faço a conta olhando para o menor resultado positivo esperado, até para não ter surpresa negativa. Fizemos e refizemos as contas várias vezes, chegando ao número de 114 mil votos, que já era uma votação significativa”, afirma. Quando a apuração começou, Beto Preto conta que os resultados foram superando a previsão original. Além da votação em Apucarana, onde obteve 38.626 votos (56,7% dos votos válidos para deputado federal), ele também destaca a boa votação em Curitiba (35.390 votos). “Fizemos votos em praticamente todas as cidades do Paraná”, assinala.

Segundo ele, o número significativo de votos aumenta a responsabilidade dele na Câmara Federal.

“Quero representar todos os municípios que nos deram voto e, principalmente Apucarana, que há mais de 30 anos não tinha um deputado federal e, muitas vezes, ficou de fora de projetos importantes por conta da falta de representatividade em Brasília” - Beto Preto, Deputado federal eleito - Beto Preto, Deputado federal eleito

Beto Preto viajaria ainda nesta segunda-feira para Curitiba para uma reunião com o governador reeleito Ratinho Junior (PSD). Ele deve ocupar um cargo no governo estadual até o final deste ano até assumir o mandato em Brasília. Apesar do bom desempenho como secretário de Saúde e de estar “à disposição do governador”, ele afirma que o objetivo é atuar em Brasília agora como deputado, auxiliando também o governador com as pautas de interesse do Paraná no Congresso.



Para Apucarana, ele assinala que um deputado federal pode fazer diferença na questão de emendas e também para incluir o município em diversos programas federais e no cenário político nacional. No âmbito nacional, Beto Preto – que é médico – afirma que pretende defender o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e também melhorar a tabela de procedimentos pagos aos médicos.

“Precisamos voltar a cuidar das doenças crônicas. Temos a necessidade agora também de enfrentar, após a vacinação contra a covid-19, a poliomielite, porque muitas crianças não foram vacinadas”, afirma, citando o risco real do Brasil voltar a ter casos de paralisia infantil caso o problema não seja enfrentado.

Ele também promete seguir incentivando o Hospital da Providência e também o novo Hospital de Apucarana, que é um projeto do prefeito Junior da Femac (PSD). “Temos que continuar investindo no Hospital da Providência e também auxiliar com os equipamentos no 'hospital dia' que vai funcionar nas antigas instalações da Autarquia Municipal de Saúde, que pode atender várias demandas que ficam se acumulando no ‘Providência’”, afirma o deputado eleito.

Beto Preto aproveitou para agradecer ao apoio dos eleitores da região e de todo o Paraná. Ele afirma que conversou muito com os paranaenses durante o auge da pandemia, no combate às fake news, incentivando a vacina e as medidas de prevenção. “As pessoas acreditaram muito na gente. Por isso, quero agradecer a confiança de todos”, completou.





Deputados federais com maior votação no país

Nikolas Ferreira (PL) 1.492.047 Minas Gerais Guilherme Boulos (PSOL) 1.001.472 São Paulo Carla Zambelli (PL) 946.244 São Paulo Eduardo Bolsonaro (PL) 741.701 São Paulo Ricardo Salles (PL) 640.918 São Paulo Delegado Bruno Lima (PP 461.217 São Paulo Deltan Dallagnol (PODE) 344.917 Paraná Tabata Amaral (PSB) 337.873 São Paulo Celso Russomanno (REP) 305.520 São Paulo Kim Kataguiri (UNIÃO) 295.460 São Paulo Amom Mandel (CID), 288.552 Amazonas André Ferreira (PL) 273.267 Pernambuco Gleisi (PT) 261.247 Paraná Tenente Coronel Zucco (REP) 259.023 Rio Grande do Sul Dra. Alessandra Haber (MDB) 258.907 Pará Marcel Van Hattem (NOVO) 256.913 Rio Grande do Sul Erika Hilton (PSOL) 256.903 São Paulo Delegado Palumbo (MDB) 254.898 São Paulo Silvye Alves (UNIÃO) 254.653 Goiás Filipe Barros (PL) 249.507 Paraná Clarissa Tércio (PP) 240.511 Pernambuco Capitão Derrite (PL) 239.772 São Paulo André Janones (AVANTE) 238.967 Minas Gerais Marina Silva (Rede) 237.526 São Paulo Baleia Rossi (MDB) 236.463 São Paulo Fabio Teruel (MDB) 235.165 São Paulo Marcos Pereira 231.626 São Paulo André Fernandes (PL) 229.509 Ceará Carlos de Toni (PL) 227.632 Santa Catarina Sâmia Bomfim (PSOL) 226.187 São Paulo Paulo Pimenta (PT) 223.109 Rio Grande do Sul Pastor Marco Feliciano (PL) 220.595 São Paulo Arthur Lira (PP) 219.452 Alagoas; Rosângela Moro (UNIÃO) 217.170 São Paulo Júnior Mano (PL) 216.531 Ceará Rosana Valle (PL) 216.437 São Paulo Bia Kicis (PL) 214.733 Distrito Federal Daniela do Waguinho (UNIÃO) 213.706 Rio de Janeiro Duda Salabert (PDT) 208.332 Minas Gerais; Beto Preto (PSD) 206.898 Paraná

