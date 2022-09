Beto Preto diz que saúde deve ser o tema principal dessas eleições

Da Redação

Ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Estado da Saúde e candidato a deputado federal, Beto Preto (PSD)

O ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de Estado da Saúde e candidato a deputado federal, Beto Preto (PSD) afirma que a saúde é atualmente a pauta política mais importante do país. E, para ele, exatamente por isso, o tema deve ser priorizado nas eleições. Na série de entrevistas com os candidatos de Apucarana e entrevista, Beto Preto falou à Tribuna sobre o tema. Veja a entrevista completa ao final desse texto.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Apucarana tem 9 candidatos a deputado nas eleições de 2022



“A eleição de 2018 teve como tema o porte de arma, a pauta de costumes. Hoje não. Essa eleição é a da saúde, é a eleição da vacina, dos remédios. E temos muitos pontos na área de saúde que precisamos cuidar”, afirma o candidato. Para Beto Preto, saúde pública sofre com um orçamento cada vez menor, insuficiente para os avanços necessários. “O teto dos gastos, desde 2016, tem tirado recursos da saúde a cada ano”, explica. O ex-secretário cita como exemplo a questão dos tratamentos e medicamentos contra o câncer, que sofreu novo corte recentemente. “O governo federal tinha a incumbência de pagar pelos pacientes com câncer. Hoje ele tem repassado só a metade. A outra parte está sendo bancada pelo Estado e municípios”, exemplifica.

continua após publicidade .

“Tem muito assunto sobre saúde para tratarmos. Então, é hora de definir e escolher quem vai cuidar das pessoas, quem vai cuidar da saúde” - Beto Preto, candidato - Beto Preto, candidato

Outro assunto que Beto Preto prioriza entre as pautas de saúde é o tratamento diferenciado necessário para estimular a indústria farmacêutica nacional. Ele lembra que hoje o país, por falta desse tratamento tributário no setor, é refém do fornecimento dos chamados Insumos Farmacêuticos Ativos (UFAs), matéria-prima para a produção de medicamentos, que é toda importada da China e da Índia, principalmente. “Hoje temos dificuldades até com antibióticos e dipirona. A matéria-prima vem de fora, mas nossa indústria tem condição de produzir isso. Só não o faz porque trazer de fora é mais barato, justamente por causa da questão tributária. Então precisamos estimular nossa indústria nacional para que, em caso de um problema naqueles países, possamos ficar aqui sem remédios”, explica. Para Beto Preto, estimular a indústria nacional é uma questão de segurança nacional. “Essa é uma de minhas bandeiras prioritárias na câmara federal”, justifica.



APUCARANA E VALE DO IVAÍ

Ex-secretário de Estado da Saúde, mas também ex-prefeito de Apucarana e ex-secretário de saúde em Califórnia, Beto Preto faz questão de afirmar que sua candidatura, embora esteja presente em todo o estado pelo trabalho no governo, é sim uma candidatura do Vale do Ivaí. Ele lembra que há diversas questões da área de saúde de fundamental importância para a região, citando exemplos como a ampliação do Cisvir em Apucarana, o pronto-socorro do Providência e a necessidade de uma nova maternidade. Em âmbito regional, afirma, questões estratégicas como o novo ambulatório de especialidades em Ivaiporã, a segunda fase de funcionamento com ortopedia no Hospital Regional de Ivaiporã e a necessidade de se ampliar o pronto socorro do Hospital de Faxinal, entre outros. “Temos muitas prioridades na área de saúde. Os investimentos por parte do estado estão sendo preparados. É hora de fortalecermos nossa representatividade política no Vale do Ivaí e em Apucarana, para assegurarmos esses avanços, fundamentais para nossa gente”, afirma.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News