Beto Preto defende Sistema Único de Saúde que completa 32 anos

Ex-secretário da Saúde, Beto Preto, candidato a deputado federal pelo PSD

O ex-secretário da Saúde, Beto Preto, candidato a deputado federal pelo PSD, afirma que tem como bandeira a defesa e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). No ano em que o sistema de saúde completa 32 anos de criação, Beto aponta que o SUS mostrou a sua eficiência no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e, agora, precisa ser melhorado. “O Sistema tem sofrido ataques e redução orçamentária que prejudica o seu desempenho e eficácia. Por isto defendo o fim do congelamento orçamentário para Saúde e uma modernização do SUS”, afirma o secretário da Vacina.

“O SUS é o sistema institucional com maior capilaridade do País, presente em 5.570 municípios do Brasil e com cerca de 43 mil Unidades Básicas de Saúde – UBS e 550 Unidades de Pronto Atendimento – UPA, atendendo a todos os brasileiros”, afirma Beto.Preto assegura que, em mais de três décadas, o SUS garantiu muito mais que saúde.

“Há três décadas, o SUS dá todo o suporte necessário a quem precisa de ajuda, de graça, por meio dos Centros de Atenção Psicossocial, Unidades de Saúde, UPAs 24h, SAMU 192 e hospitais”, afirma. O ex-secretário explica que o SUS não é simplesmente um serviço médico-hospitalar.

“Também promove serviços como prevenção, vacinação e controle das doenças, além de atuar na assistência farmacêutica, educação, promoção e gestão da Saúde”, destaca. Beto Preto entende que é preciso adequar o sistema dentro da realidade local. Ele cita como exemplo as ações na alta complexidade. “Para você ter uma ideia, a alta complexidade é responsabilidade do governo federal. No entanto, a cada dois pacientes com câncer, um é mantido pelo governo federal e outro pelo governo estadual, o que provoca uma crise no atendimento da hemodiálise”, diz.

O candidato a deputado federal ressalta que é preciso pautar esses problemas técnicos em Brasília e ajudar a modernizar o sistema. Outro tema que ele defende é a questão de atualização da tabela de remuneração do SUS, que está defasada 14 anos. “O SUS cumpre seu papel. Foi criado dois anos após a Constituição de 1988, universalizando a Saúde no Brasil. Como a constituinte, o SUS precisa de ajuste, que devem ser feitas olhando para os municípios e estados”, diz Beto Preto.

