Beto Preto conquista votos em 399 municípios do Paraná

Da Redação

Ao menos um eleitor em todos os 399 municípios do Paraná concedeu um voto de confiança ao ex-prefeito e ex-secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Eleito deputado federal com 206.898, o apucaranense foi o candidato do PSD mais votado do País e recebeu votos em todas as cidades do estado.

O município com maior número foi Apucarana, cidade natal de Beto Preto onde ele conquistou 38.626 votos, o que corresponde a 56,7% do total de 68.128 votos válidos registrados no município.

Capital do Estado, Curitiba, foi a segunda cidade onde o apucaranense levou maior número de votos, 35.390 no total, e onde ele também ocupa a sexta posição entre os candidatos mais votados no município.

Londrina aparece como o terceiro município com maior número de votos para o apucaranense: 7.374. Arapongas está entre as 10 cidades onde Beto Preto recebeu mais votos: 4.060 no total.

Nos municípios com menos de 100 mil habitantes, Beto Preto fez mais votos em Castro, com 3.927, na sequência Lapa 3.387, Reserva (2.993), Rio Banco do Sul (2.644), Goioerê (2.321), Jandaia do Sul (2.194), Marilândia do Sul, Telêmaco Borba (1.762), Califórnia (1.618), Mandaguari (1.571), São João do Ivaí (1.534) e Cambira (1.426).

Nos 26 municípios do Vale do Ivaí Beto Preto computou 56.484 votos, o que corresponde a quase 30% do total de 206.898 votos.

Com a vitória de Beto Preto, Apucarana volta a contar com um deputado federal após mais de 30 anos. Inicialmente, os sites chegaram a colocar o ex-prefeito como 27º mais votado no País, mas o ranking foi atualizado com a consolidação da apuração. Ele admite que ficou surpreso pois não esperava uma votação tão expressiva.

“Eu sempre faço a conta olhando para o menor resultado positivo esperado, até para não ter surpresa negativa. Fizemos e refizemos as contas várias vezes, chegando ao número de 114 mil votos, que já era uma votação significativa”, afirma.

Quando a apuração começou, Beto Preto conta que os resultados foram superando a previsão original. Segundo ele, o número significativo de votos aumenta a responsabilidade dele na Câmara Federal.

