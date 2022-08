Bertoli: Apucarana precisa se unir para ampliar representação política

Da Redação

empresário Luis Bertoli (MDB)

O empresário Luis Bertoli (MDB) acredita que o momento seja dos mais oportunos para que Apucarana mude a história recente de representatividade político. Ele anunciou nesta semana a desistência da pré-candidatura de deputado estadual para assegurar uma articulação de consenso no grupo político do prefeito Júnior da Femac e do ex-prefeito e ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ambos do PSD. “Desisti de minha candidatura para apoiar a candidatura do vice-prefeito, Paulo Vital. Vou trabalhar para a eleição dele e para a eleição de Beto Preto, que disputa a Câmara Federal”, assegurou. Veja a entrevista no vídeo abaixo.

Para o empresário, o momento político justifica sua decisão. “Eu não era candidato por vaidade pessoal. Temos a oportunidade agora de uma união política para voltarmos a ter um deputado federal, depois de mais de 30 anos, e para também elegermos um deputado estadual, para fortalecer nossa representatividade política”, destaca Bertoli. Ele lembra que uma candidatura a deputado estadual em Apucarana, pelo PSD, era um dos pedidos do governador Ratinho Júnior, daí a escolha do nome do vice-prefeito, Paulo Vital. “Com um deputado nosso, temos a chance de um representante que pode falar diariamente com o governador para defender os interesses de nossa cidade”.

“Espero que todos se unam e trabalhem pelas candidaturas de consenso desse grupo político e espero que toda a população entenda a importância de votarmos em candidatos que sejam daqui e tenham compromisso com as prioridades de Apucarana”, comentou o empresário. Bertoli esteve na Tribuna nesta quinta-feira, quando falou também sobre seu futuro político.

