Bazana diz que região precisa fortalecer a representação política

deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), de Arapongas

O deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD), de Arapongas, destaca que toda a região precisa trabalhar no sentido de fortalecer a representatividade política, elegendo deputados que tenham aderência com as cidades. Bazana, que assumiu cadeira na Alep há pouco mais de 10 meses, explica que sem força política, qualquer projeto de desenvolvimento fica ameaçado e demorado. “As regiões mais desenvolvidas do estado são aquelas que têm sempre a maior representatividade política”, analisa o deputado. Bazana falou à Tribuna e ao TNonline na série de entrevistas que estão sendo realizadas com os candidatos da região. Veja a entrevista completa no final desse texto.

Com um histórico de mais de 20 anos junto a Federação das Apaes no Paraná, o deputado de Arapongas vem realizando contato com cerca de 400 instituições em todo o Paraná para apresentar os avanços viabilizados durante o mandato. “Antes era mais difícil. Embora tenhamos a experiência de muitos anos vivendo essa realidade, basicamente fazíamos promessas de trabalho. Agora, em apenas 10 meses de mandato, temos muito trabalho para mostrar”, explica. Segundo ele, o trabalho junto a essas instituições é prioridade de campanha e de seu mandato. “Temos parceria com governo do estado, conseguimos muitos recursos e avanços. Então, estamos fazendo visitas, reuniões com essas instituições, com empresários e população, para mostrar o resultado do trabalho e reiterar nossos compromissos”, afirma.

Para o deputado, cidades como Apucarana e Arapongas, bem como as demais cidades do eixo regional entre Maringá e Londrina, têm totais condições de ampliar a representação política, elegendo candidatos locais. “Quanto mais forte representação, mais essas cidades conseguem recursos, projetos, enfim, conseguem fortalecer seus segmentos de destaque e se desenvolvem mais rapidamente”, afirma

Bazana cita como exemplo o trabalho das pequenas e médias cidades para atrair novas empresas e investimentos privados para melhorar a geração de emprego e renda, tornando-se mais atraentes para manter os talentos locais.

“A gente vê articulação entre governo do Estado e prefeituras para viabilizar novos investimentos privados nas cidades. Vejo isso como solução para esses esforços. Daí a importância da representação política local” - Pedro Paulo Bazana, candidato - Pedro Paulo Bazana, candidato

Na entrevista ao TNOnline, Bazana ainda fala dos pedágios no Paraná, questão central para a área logística, determinante para atrair novos empreendimentos no interior do Estado. Para ele, a população está disposta a pagar pedágio, desde que valores sejam baixos e as estradas tenham todos os investimentos em estrutura e segurança. O deputado também fala sobre a inclusão das pessoas com deficiência e sobre as articulações para assegurar ao estado a instalação de novas unidades do CER – Centro Especializado de Reabilitação.



VEJA A ENTREVISTA COMPLETA COM O DEPUTADO BAZANA: null - Vídeo por: Reprodução

CONHEÇA O CANDIDATO: PEDRO PAULO BAZANA

DATA DE NASCIMENTO - 06/10/1967

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casado

NATURALIDADE - Arapongas

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Empresário

PARTIDO ISOLADO - PSD

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido

2022 Deputado Estadual PARANÁ PSD Concorrendo

2020 Prefeito ARAPONGAS PV Não eleito

2018 Deputado Estadual PARANÁ PV Eleito por média

2014 Deputado Estadual PARANÁ PV Suplente

2012 Vice-prefeito ARAPONGAS PV Eleito

2010 Deputado Estadual PARANÁ PV Suplente



(Dados do TSE)

