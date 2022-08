Barbosa Neto defende projetos de integração regional no interior

Da Redação

Ex-prefeito de Londrina Homero Barbosa Neto (PDT)

Ex-prefeito de Londrina, que já foi um dos deputados estaduais mais votados no Paraná, no início dos anos 2000, Homero Barbosa Neto (PDT), tenta voltar para a Assembleia Legislativa nas eleições desse ano. Em entrevista à Tribuna, ele diz que o único caminho para o efetivo desenvolvimento das pequenas cidades é a articulação de projetos integrados regionais, o que só pode ser viabilizado quando atores políticos e gestores públicos conseguem superar interesses pessoais e partidários. Acompanhe a entrevista completa ao final desse texto.

Para o candidato, esses projetos integrados entre municípios do interior são viáveis e encurtariam o caminho do desenvolvimento sustentável. “Mas isso depende de muita vontade política, visão estratégica e comprometimento com a região”, afirma. E garante, se sente em casa em Apucarana e no Vale do Ivaí. “Não me sinto estrangeiro aqui”, afirma. Barbosa destaca que quando prefeito de Londrina tentou implantar na região o Projeto Arco Norte, através do desenvolvimento de logística aérea para transporte da produção regional, como as confecções de Apucarana, móveis de Arapongas, frangos e derivados, de Rolândia e metal mecânica de Cambé. O projeto se daria a partir da construção de um aeroporto de cargas em uma área, identificada pelo próprio Ministério da Aeronáutica, que seria localizado numa área equidistante para todas essas cidades do eixo. “Na época esbarramos na falta de vontade política. Mas é um projeto que poderia estimular o desenvolvimento de negócios de todas essas cidades, que teriam acesso a um terminal de cargas regional. Sem isso, as empresas enviam seus produtos por aeroportos de São Paulo”, explica.

Além de falar de suas ideias para o desenvolvimento das cidades de interior, Barbosa Neto tem aproveitado a campanha para explicar aos públicos sobre seu passado político e questões judiciais, que marcaram sua trajetória nos últimos anos, desde que teve o mandato de prefeito de Londrina cassado por improbidade administrativa.

Depois de 10 anos da cassação, fui inocentado em 25 ações propostas pelo Ministério Público. Eu passei por uma verdadeira CPI na minha vida e não tive qualquer condenação, estou livre das acusações. O que aconteceu comigo é fruto de uma campanha para me tirar da prefeitura. Quebrei um ciclo histórico de mais de 50 anos de alternância de poder entre dois grupos na cidade e, em três anos, fiz mais do que outros fizeram em vários mandatos. Fui vítima de um circo armado, vítima da autofagia política”, explica - Barbosa Neto, Ex-prefeito de Londrina e candidato - Barbosa Neto, Ex-prefeito de Londrina e candidato

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: null - Vídeo por: Reprodução

CONHEÇA O CANDIDATO

HOMERO BARBOSA NETO

DATA DE NASCIMENTO - 19/09/1966

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Parda

ESTADO CIVIL - Divorciado

NATURALIDADE - Londrina

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Empresário

PARTIDO ISOLADO - PDT

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido

2022 Deputado Estadual PARANÁ PDT Concorrendo

2020 Prefeito LONDRINA PDT Não eleito

“Hoje estou mais experiente e mais preparado. Estou renovado para ser deputado estadual e ser mais uma voz para defender o Vale do Ivaí, o norte do Paraná. Uma voz que se ergue aqui e se sustenta lá”, diz, referindo-se à capital, sede do governo e do legislativo estadual.