Arilson diz que projeto de reeleição prioriza cidades do interior

Deputado estadual Arilson Chiorato (PT)

O deputado estadual Arilson Chiorato (PT) está em plena campanha de reeleição, ao mesmo tempo em que coordena a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva no Paraná e também de Roberto Requião, que disputa o governo do Estado. Arilson diz que a prioridade em seu projeto de reeleição é lutar pela ampliação dos investimentos para a descentralização da saúde e também dos incentivos fiscais, que atualmente contemplam apenas as grandes empresas, permitindo a concentração delas na Região Metropolitana de Curitiba, em detrimento das necessidades do interior do Paraná. Veja a entrevista abaixo.

Ao participar da série de entrevistas com os candidatos de Apucarana e região, promovida pelo TNOnline, Arilson Chiorato destaca que o Vale do Ivaí é uma região rica. “Mas que foi empobrecida, ao longo dos anos, por falta de um olhar mais cuidadoso e pelas práticas políticas” disse, referindo-se aos modelos de gestão estadual que permitem a concentração de investimentos nas grandes cidades, especialmente na capital, em detrimento das cidades pequenas e médias do interior do Paraná.

Para o deputado, é preciso esforços para descentralizar investimentos nas áreas de saúde e de incentivos fiscais para empresas, como estratégica para melhorar qualidade de vida nas cidades do interior, como é o caso do Vale do Ivaí, onde as cidades lutam para diversificar a geração de emprego e renda com novos negócios. O Paraná, diz, já contabiliza uma renúncia fiscal da ordem de R$ 17 bilhões, mas favorecendo apenas as grandes empresas. Para ele, se os incentivos fiscais fossem direcionados para empresas do interior, teria gerado mais impacto econômico e de desenvolvimento nas cidades de pequeno porte.

Chiorato cita o programa do governo do Estado, o Paraná Competitivo, que, segundo ele, é bom e precisa ser mantido, embora necessite ser reformulado. “Esse programa erra quando permite às empresas escolherem a cidade para se instalar. Aí, entre ir para a capital ou para alguma grande cidade, já desenvolvida e estruturada, ou ir para uma cidade pequena, do interior, o programa permite a concentração de investimentos onde o estado já é desenvolvido. Isso prejudica o interior. Precisamos de um olhar para dar incentivo para essas empresas virem para o interior, que precisa diversificar para gerar emprego e renda para todos”.

Outra prioridade da campanha de Chiorato é a luta contra o pedágio.

"Fui o principal combatente contra o modelo caro e abusivo de pedágio, que previa aumento de praças de pedágio, inclusive aqui para o vale", comenta. O caso está parado no TCU e vem enfrentando questionamentos judiciais e administrativos. "Não sou contra o pedágio. Sou contra esse modelo abusivo, de tarifas caras, obras malfeitas e corrupção"

Na entrevista à Tribuna, Chiorato também faz críticas às tarifas dos serviços de água e energia elétrica no Estado, através da Sanepar e Copel, e elenca projetos e propostas que defende em favor dos usuários. O deputado também fala da redução dos investimentos em segurança pública no Estado. “Temos aproveitado a campanha para comunicar esses temas tão importantes para nosso povo. Também para fortalecer o processo democrático e sobre nossas lutas por Apucarana e pelo Vale do Ivaí. Vamos esperançar o Brasil e vamos esperançar o Paraná, num esforço para reconstruir o caminho de desenvolvimento para todos”.

CONHEÇA O CANDIDATO

ARILSON CHIORATO

DATA DE NASCIMENTO - 01/01/1978

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casado

NATURALIDADE - Mandaguaçu

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Administrador

FEDERAÇÃO - Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV)

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido

2022 Deputado Estadual PARANÁ PT Concorrendo

2018 Deputado Estadual PARANÁ PT Eleito por QP

2014 Deputado Estadual PARANÁ PT Suplente

(Dados do TSE)



