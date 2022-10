Arilson acompanha apuração no comitê e se diz confiante

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Arilson votou no Colégio Tadashi Enomoto, no "Afonso Camargo"

Deputado e candidato à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores (PT), por Apucarana, Arilson Chiorato, vai acompanhar a apuração dos votos em seu comitê, localizado na Avenida Minas Gerais, a partir das 17h30 deste domingo (2).

continua após publicidade .

Ele votou pela manhã no Colégio Estadual Tadashi Enomoto, no Núcleo Habitacional Afonso Camargo, bairro onde ele mora.

Para o deputado Arilson, este domingo é um dia ímpar para a democracia brasileira. “É o dia que cada cidadão e cidadã do Brasil tem garantido, por lei, o seu direito político, de escolher seus representantes. Por isso, esse momento é tão importante, porque impacta na nossa vida, no mínimo, nos próximos quatro anos”, comenta.

continua após publicidade .

Já sobre os resultados das eleições, o deputado Arilson está confiante. “Eu honrei cada voto recebido na última eleição, representando os interesses realmente de quem me elegeu, além de destinar recursos para áreas estratégicas, como saúde, assistência social e educação, então, acredito que o eleitor sabe quem o representa”, afirma.

Além disso, segundo o deputado Arilson, a recepção foi muito positiva durante a campanha em Apucarana, no Vale do Ivaí e em outras regiões também do Paraná. “Só tenho a agradecer o carinho recebido e acredito que o resultado das eleições vai expressar o desejo de mudança em todas as esferas políticas. Ninguém aguenta mais essa atmosfera de ódio, insegurança, desemprego e fome”, avalia o candidato à reeleição.

Siga o TNOnline no Google News