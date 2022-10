Apucarana tem cinco urnas eletrônicas substituídas por problemas

Da Redação

Votação foi tranquila, na avaliação do juiz eleitoral

Seis urnas apresentaram defeito durante a votação na Comarca de Apucarana neste domingo (2), segundo informou o juiz da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana, Rogério Tragibo de Campos.

Em entrevista ao TNOnline agora há pouco, ele informou que cinco equipamentos precisaram ser substituídos e um voltou a funcionar após intervenção dos técnicos, sem prejuízos para a votação. As escolas onde o problema foi registrado não foram informadas. A Comarca de Apucarana tem 306 seções em Apucarana, Novo Itacolomi e Cambira.

Ele revelou que um caso de boca de urna foi registrado em Cambira. Um veículo com propaganda de um candidato foi apreendido. No entanto, ninguém foi preso.

“As eleições em Apucarana ocorreram na maior tranquilidade. O eleitor votou em paz e de forma ordeira”, disse o juiz.

Ele explicou que os votos são transmitidos diretamente dos locais de votação. As urnas, no entanto, são levadas ao cartório eleitoral para o caso de problemas nesse processo, quando os votos poderiam novamente ser extraídos emergencialmente.

FILAS

O juiz admitiu as filas. No entanto, segundo ele, o problema ocorreu porque é uma eleição geral, com cinco candidatos para votar. Além disso, Tragibo assinala que a maioria do eleitorado optou por votar de manhã. "À tarde, as filas estavam bem menores", disse.









