Apucarana tem 9 candidatos a deputado nas eleições de 2022

Apucarana tem quase 95 mil eleitores, que serão disputados diretamente por 8 candidatos locais

O maior colégio eleitoral do Vale do Ivaí, Apucarana, com quase 95 mil eleitores, vai ser disputado mais diretamente por nove candidatos locais, sendo cinco candidatos a deputado federal e quatro candidatos a deputado estadual. Nas últimas eleições, em 2018, a cidade teve 10 candidatos a deputado estadual e dois a federal. Na época, dois candidatos a estadual foram eleitos (Arilson Chiorato e o José Aparecido Jacovós, que na época era delegado na cidade). A última vez que Apucarana elegeu um deputado federal foi há 32 anos, com a eleição de Carlos Scarpelini.

Os candidatos vão disputar um eleitorado cuja maioria é de mulheres, que respondem por 54% dos votantes (50.870) contra 46% (43.751) dos homens. Percentualmente, são os mesmos índices da última eleição presidencial há quatro anos.

Em relação à faixa etária, os eleitores estão mais experientes nesta votação. O maior número de votantes está na faixa etária entre 45 e 59 anos (26,02%), seguida de 25-34 anos (19,57%), 35-44 anos (19,47%) e 60-69 anos (13,08%). Os jovens são minoria: 16 anos (0,32%), 17 anos (0,56%), 18-20 anos (3,73%) e 21-24 anos (7%).

No entanto, embora ainda sejam minoria, o número de eleitores jovens em Apucarana cresceu 44,5%. Dados oficiais divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que o número de eleitores jovens na faixa etária de 16 e 17 anos teve um aumento neste ano de 51,13% no País em relação às eleições presidenciais de 2018. Para o pleito de outubro de 2022, estão aptos a votar nesta faixa etária 2.116.781 eleitores, enquanto em 2018 eram 1.400.617.



Em Apucarana, o número de eleitores de 16 e 17 anos também teve um crescimento impressionante nesta faixa etária, subindo em torno de 44,5%. Em 2018, esses eleitores aptos a votar eram 575, enquanto hoje somam 831.

CONHEÇA OS CANDIDATOS DE APUCARANA

(com base nas informações no sistema do TSE)

DEPUTADO FEDERAL

BETO PRETO

fonte: Reprodução TSE

DATA DE NASCIMENTO - 17/02/1968

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - BRANCA

ESTADO CIVIL - Casado(a)

NACIONALIDADE – Brasileira nata

NATURALIDADE - LONDRINA

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO – Médico/Servidor Público Federal

PARTIDO ISOLADO - PSD

Eleições anteriores

Ano Cargo Estado Partido Acesso

2022 Deputado Federal PARANÁ PSD

2016 Prefeito APUCARANA PSD Eleito

2012 Prefeito APUCARANA PT Eleito

2008 Prefeito APUCARANA PT Não eleito

2006 Deputado Estadual PARANÁ PPS não eleito

2004 Prefeito APUCARANA PPS Não eleito



CAROLINA SCARPELINI





fonte: Reprodução TSE

DATA DE NASCIMENTO - 01/01/1984

GÊNERO - Feminino

COR / RAÇA - branca

ESTADO CIVIL - Solteiro(a)

NACIONALIDADE - Brasileira nata

NATURALIDADE - Apucarana

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Publicitário

PARTIDO ISOLADO - Solidariedade

Eleições anteriores

Ano Cargo Estado Partido Acesso

2022 Deputado Federal PARANÁ SOLIDARIEDADE

2020 Prefeito APUCARANA PODE Não eleito

2016 Vereador APUCARANA DEM Suplente

2012 Vereador APUCARANA PP Não eleito



DR JOÃO BATISTA ADVOGADO (JOÃO BATISTA DOS SANTOS)





fonte: Reprodução TSE

DATA DE NASCIMENTO - 09/11/1947

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Divorciado(a)

NACIONALIDADE - Brasileira nata

NATURALIDADE - Florianópolis

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Advogado

FEDERAÇÃO - Federação PSOL/REDE

Eleições Anteriores

2022 Deputado Federal PARANÁ REDE



RENATA BORGES BRANCO

fonte: Reprodução TSE

DATA DE NASCIMENTO - 19/10/1982

GÊNERO - Feminino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Solteiro(a)

NACIONALIDADE - Brasileira nata

NATURALIDADE - Curitiba

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Outros

PARTIDO ISOLADO - PDT

Eleições Anteriores

Ano Cargo Estado Partido Acesso

2022 Deputado Federal PARANÁ PDT

2020 Vereador APUCARANA PT Não eleito

2018 Deputado Federal PARANÁ PSB Suplente



STELA MARIS LOPES SANTINI

fonte: Reprodução TSE

DATA DE NASCIMENTO -20/04/1963

GÊNERO - Feminino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casado(a)

NACIONALIDADE - Brasileira nata

NATURALIDADE - Apucarana

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Servidor Público Estadual

FEDERAÇÃO - Federação PSDB/Cidadania

Eleições Anteriores

2022 Deputado Federal PARANÁ PSDB

2020 Vereador APUCARANA PSDB Não eleito

DEPUTADOS ESTADUAIS

ANAIZES LORRANE DO NASCIMENTO SILVA

fonte: Reprodução TSE DATA DE NASCIMENTO - 13/04/1997

DATA DE NASCIMENTO - 13/04/1997 GÊNERO - Feminino

COR / RAÇA - Preta

ESTADO CIVIL - Casado(a)

NACIONALIDADE - Brasileira nata

NATURALIDADE - Apucarana

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior incompleto

OCUPAÇÃO - Artesão

PARTIDO ISOLADO - PDT

Eleições Anteriores

Ano Cargo Estado Partido Acesso Link

2022 Deputado Estadual PARANÁ PDT



ARILSON MAROLDI CHIORATO

fonte: Reprodução TSE

DATA DE NASCIMENTO - 01/01/1978

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casado(a)

NACIONALIDADE - Brasileira nata

NATURALIDADE - Mandaguaçu

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Administrador

FEDERAÇÃO - Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)

Eleições Anteriores

2022 Deputado Estadual PARANÁ PT

2018 Deputado Estadual PARANÁ PT Eleito por QP

2014 Deputado Estadual PARANÁ PT Suplente



PAULO SERGIO VITAL

fonte: Reprodução TSE

DATA DE NASCIMENTO - 05/10/1974

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casado(a)

NACIONALIDADE - Brasileira nata

NATURALIDADE - Apucarana

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Advogado

PARTIDO ISOLADO - PSD

Eleições Anteriores

2022 Deputado Estadual PARANÁ PSD

2020 Vice-prefeito APUCARANA PROS Eleito



RODOLFO MOTA DA SILVA

fonte: Reprodução TSE

DATA DE NASCIMENTO - 06/11/1986

GÊNERO - Masculino

COR / RAÇA - Branca

ESTADO CIVIL - Casado(a)

NACIONALIDADE - Brasileira nata

NATURALIDADE - Apucarana

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior completo

OCUPAÇÃO - Professor de Ensino Superior

PARTIDO ISOLADO - União

Eleições Anteriores

Ano Cargo Estado Partido Acesso

2022 Deputado Estadual PARANÁ UNIÃO

2020 Prefeito APUCARANA PSL Não eleito

2016 Vereador APUCARANA PSD Eleito por QP

2012 Vereador APUCARANA PSD Suplente

2008 Vereador APUCARANA PP Suplente

