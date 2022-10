Aproximadamente 350 mil eleitores vão às urnas na região; saiba mais

Da Redação

Vale lembrar que a posse do título de eleitor é obrigatória somente a partir dos 18 anos de idade, porém a partir dos 16 anos ele já pode votar caso assim queira

Quase 350 mil eleitores estão aptos para votar nas eleições deste domingo (2) nos 26 municípios do Vale do Ivaí mais Arapongas. O número é 6,4% maior em relação à disputa de 1998, quando a região somava pouco mais de 327 mil eleitores.

No Paraná, são 8,4 milhões de eleitores distribuídos nos 399 municípios do Estado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No Brasil, o eleitorado soma 156,4 milhões em 28 estados. O maior colégio eleitoral da região é Apucarana, com 94.621 votantes, seguido de Arapongas (82.690) e Ivaiporã (25.536).

-LEIA MAIS: TNOnline fará cobertura completa das Eleições 2022 neste domingo

Nestas eleições, os eleitores vão escolher – nesta ordem – deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Em 2022, a Justiça Eleitoral incorporou uma novidade às urnas eletrônicas para a votação: os eleitores terão um segundo adicional para conferir cada voto. Depois de digitar o número de um candidato, a tela vai mostrar um aviso: "confira seu voto". O tempo servirá para que o eleitor observe, mais uma vez, se o número e o candidato estão corretos.

O pleito deste ano é marcado pela rivalidade, com destaque para o âmbito nacional. São 11 candidatos na disputa pelo Palácio do Planalto: Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição; o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB); Soraya Thronicke (União); Felipe D’Avila (Novo); Eymael (DC); Sofia Manzano (PCB), Padre Kelmon (PTB), Vera Salgado (PSTU) e Léo Péricle (UP).

Já o Paraná tem nove candidatos ao governo estadual: o atual governador Ratinho Junior (PSD); o ex-governador Roberto Requião (PT); Ricardo Gomyde (PDT); Adriano Teixeira (PCO); Joni Correia (DC); Professor Ivan (PSTU), Professora Ângela (PSOL), Solange Ferreira Bueno (PMN) e Vivi Motta (PCB).

- LEIA MAIS: Eleições 2022: tudo o que você precisa saber para votar no domingo

Para o Senado são outros dez nomes: Alvaro Dias (Pode); Sergio Moro (União); Paulo Martins (PL); Orlando Pessuti (MDB); Desiree (PDT); Aline Sleutjes (Pros); Dr. Saboia (PMN); Laerson Matias (PSOL); Roberto França da Silva Junior (PCO) e Rosane Ferreira (PV).

O contingente de concorrentes para os cargos no Legislativo é grande. São 632 nomes na disputa para deputado federal e 902 candidatos para deputado estadual (veja a lista no Guia do Voto nas páginas 4 e 5).

A votação seguirá o horário de Brasília, com as seções eleitorais abrindo às 8 horas e fechando às 17 horas. É preciso levar um documento com foto para votar. Segundo expectativa da Justiça Eleitoral, todos os eleitos ou candidatos que vão disputar o segundo turno devem ser conhecidos por volta das 21 horas.

Por, Fernando Klein

