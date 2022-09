Após proibição, Paraná libera a venda de bebidas alcoólicas; entenda

Da Redação

O responsável pela decisão é o secretário de Estado de Segurança Pública

Há dois dias das Eleições 2022 foi revogada a resolução que determinava a Lei Seca no Paraná das 08 às 18h no próximo domingo, 02, dia de votação do primeiro turno. O responsável pela decisão é o secretário de Estado de Segurança Pública, Wagner Mesquita de Oliveira.

Assinado nesta sexta-feira (30), o documento revoga a Resolução nº 317, de 27 de setembro de 2022, publicada no DOE 11270 de 29 de setembro de 2022. Até o momento, a Secretaria de Segurança Pública não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Fábio Aguayo, presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (AbraBar), comemora a decisão do Governo do Paraná. “Já estavam aparecendo vários eventos clandestinos no período que entraria em vigor a Lei Seca. Gostaríamos de agradecer o governo do Estado pela decisão. Neste dia difícil, temos que celebrar a democracia”, afirma.





Demais Estados Brasileiros

Pelo menos sete Estados brasileiros anunciaram que irão restringir a venda de bebidas alcoólicas no dia das eleições, com o intuito de evitar perturbações durante o período de votação. Neste Estados a Lei Seca valerá tanto para o próximo domingo (02), primeiro turno, e em 30 de outubro, caso de haver o segundo turno.

Até o momento, Acre, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Tocantins já anunciaram a proibição.





Fonte: Informações Bem Paraná.

