Após concluir geração de mídia, Fórum inicia carga e lacração de urnas

Fórum Eleitoral. de Apucarana prepara urnas para votação de 2 de outubro

Após concluir a geração de mídia, o Fórum Eleitoral de Apucarana começou nesta terça-feira (20) à tarde a realizar a carga e lacração das urnas eletrônicas para a votação de 2 de outubro.

Na Comarca, 339 urnas estão sendo preparadas, testadas e lacradas. O trabalho será realizado até sexta-feira (23). Na véspera da eleição, as urnas serão distribuídas nas 306 seções de Apucarana, Novo Itacolomi e Cambira. São 33 urnas sobressalentes.

Nesta semana, também está prevista a auditoria pública do equipamento. O ato será na quarta-feira (21), às 17 horas.

A geração de mídias ocorreu durante a segunda-feira (19) e na manhã de terça (20). Nesse procedimento são inseridos os dados das tabelas dos partidos políticos, federações e coligações; eleitoras e eleitores; seções com as respectivas agregações; e candidatas e candidatos (com os respectivos números, nomes indicados na urna e fotografias).

Após a lacração, as urnas serão devolvidas para o depósito e retiradas apenas no sábado de manhã, véspera da eleição, pela empresa que venceu a licitação para fazer o transporte, quando então serão levadas aos locais de votação.

Em todo o estado, mais de 25,8 mil urnas serão preparadas, testadas e lacradas para, na véspera das eleições, serem distribuídas a 4,7 mil locais de votação nos 399 municípios.

Partidos políticos, federações, coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) são convocados para acompanhar as cerimônias. Nos atos, os representantes das entidades fiscalizadoras devem conferir os dados das urnas e a integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais instalados.

