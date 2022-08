Anaízes é candidata que contesta invisibilidades de recortes sociais

Da Redação

Anaízes Lorrane do Nascimento Silva é candidata a deputada estadual pelo PDT de Apucarana

Anaízes Lorrane do Nascimento Silva é candidata a deputada estadual pelo PDT de Apucarana. É sua estreia no cenário político eleitoral e diz que todo seu esforço político está centrado no apoio às mães e crianças, especialmente das parcelas periféricas da sociedade. E ela justifica a prioridade: O estado tem que cuidar das mães e das crianças, oferecendo todo o suporte necessário. Para ela, isso impacta diretamente na transformação social, com mais vida, menos violência, menos criminalidade, menos preconceito. Veja a entrevista completa ao TNonline logo abaixo.

Anaízes destaca que viver a realidade desses recortes sociais (mulher, preta, pobre, mãe atípica) não é fácil.

“Cresci com tudo isso sendo dito a mim: que eu era inapta, que não chegaria a lugar nenhum, que era não era digna de amor. O tempo todo ouvindo essas não-verdades, todos os dias, em todos os lugares. Claro que isso afeta nossa vida. Mas eu consegui separar isso de realidade de quem eu sou e isso só me dá mais força”, - Anaízes Lorrane do Nascimento Silva, candidata a deputada estadual - Anaízes Lorrane do Nascimento Silva, candidata a deputada estadual

A candidata chama a atenção para os recortes sociais que representa na sociedade e as desigualdades que permeiam cada grupo, dificultando o acesso das pessoas desses recortes aos serviços públicos: pessoa gorda, mulher preta, pobre, mãe de criança atípica. “De repente, se vê que não tem ninguém que se pareça comigo fazendo política. Então, a política é um espaço que precisa ser ocupado, é um espaço de afirmação porque eu sou como milhares de mulheres em nossa sociedade”, resume.

Na série de entrevistas com os candidatos de Apucarana e Região, Anaízes Lorrane fala de sua candidatura, das principais bandeiras de luta, como pelas mães e crianças e também sobre as políticas públicas para as Pessoas com Deficiência e as desigualdades de acesso aos serviços públicos por conta de preconceitos existentes na sociedade, a partir dos recortes sociais evidenciados por ela. VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: null - Vídeo por: Reprodução

CONHEÇA A CANDIDATA

ANAIZES LORRANE DO NASCIMENTO SILVA

DATA DE NASCIMENTO - 13/04/1997

GÊNERO - Feminino

COR / RAÇA - Preta

ESTADO CIVIL - Casada

NATURALIDADE - Apucarana

GRAU DE INSTRUÇÃO - Superior incompleto

OCUPAÇÃO - Artesã

PARTIDO ISOLADO - PDT

ELEIÇÕES ANTERIORES

Ano Cargo Estado Partido

2022 Deputado Estadual PARANÁ PDT Concorrendo

(Dados do TSE)



