Álvaro Dias reúne lideranças em Arapongas; Veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na manhã deste sábado (20), o senador e ex-governador do Paraná, Álvaro Dias (Podemos), reuniu lideranças em Arapongas, junto do prefeito Sérgio Onofre. A equipe do TNOnline esteve no local e conversou com Álvaro Dias:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Campanha



continua após publicidade .

Embora não fale abertamente, Álvaro Dias deixa escapar uma certa mágoa com o ex-juiz Sérgio Moro, que deve oficializar candidatura ao senado na próxima semana, pelo União Brasil, depois de sair do partido de Álvaro, o Podemos.

“Não posso falar sobre esse assunto (Moro)”, diz o senador. “Estamos proibidos pela legislação e sou respeitador das leis”, explica, tangenciando o assunto. “E é muito bom não falar sobre esse assunto”, afirma.



“A população acompanha o trabalho de todos e será soberana no momento de escolher”, afirma o senador. Sobre as pesquisas, inclusive algumas que teriam dado Moro à sua frente, Álvaro Dias afirma que há muita sujeira na política e que o que vale “é o sentimento popular”, Para ele, o cidadão “aprende com o tempo, conhece melhor os políticos e, na hora certa, saberá separar o joio do trigo”.

continua após publicidade .

E arremata que “a política é chão minado, de incompreensões, de ingratidões de traições, que machucam”. Perguntado se sentia traído no caso de Sérgio Moro, Álvaro Dias ri e desconversa. “Eu não sinto nada. Estou feliz”, afirma, para falar que há cinco anos vem trabalhando na construção de uma “ferramenta política de mudanças”, referindo-se ao partido, o Podemos.

Indiretamente, Álvaro responde as críticas de que ele não abriria mão da candidatura ao Senado. “Temos um projeto de partido alternativo, um partido que quer ser diferente. Dentro do partido, abriria mão de tudo. Mas fora do projeto, não há compromisso de renúncia de nossa parte”, referindo-se ao tempo em que apoio Sérgio Moro dentro do Podemos, quando chegou a afirmar, inclusive, que se fracassasse a candidatura à presidência com Moro, ele, Álvaro, abrir mão de sua candidatura ao Senado em favor do ex-juiz. Veja:

Veja o vídeo:

Siga o TNOnline no Google News