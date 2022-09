Álvaro Dias reúne apoiadores no centro de Apucarana

Da Redação

Na tarde deste sábado (10) o candidato à reeleição ao senado Álvaro Dias (Podemos) se reuniu com apoiadores na praça Rui Barbosa, em Apucarana. Em uma rápida passagem pela cidade, o candidato expôs sua vontade de continuar trabalhando em prol do Paraná.

“Eu pretendo fazer um mandato construtivo e pretendo trabalhar como construtor e não destrutor. O senador com a experiência adquirida, tem condições de ajudar muito o país ajudar a fazer as reformas e certamente essas reformas exigidas pela sociedade é que recolocarão o Brasil nos trilhos do desenvolvimento permitindo a população ter oportunidades de vida digna”, explicou.

Álvaro Dias ainda relembrou conquistas importantes para a região e destacou não precisar atacar seus adversários.

“Voltar em campanha eleitoral é muito bom para recordar os fatos e os feitos. Por isso que nós não estamos necessitados de desconstruir os nossos adversários às vezes somos obrigados a ouvir bobagem nas redes sociais, mas o que vale é rol de realizações”, disse.

Álvaro revelou os motivos de concorrer ao senado mais uma vez. “Eu não precisaria continuar trabalhando na política, podia ir para a iniciativa privada, mas se eu fizesse isso seria uma traição seria uma ingratidão porque o Paraná investiu em mim como vereador, governador, senador eu adquiri uma grande experiência e estou com a mesma energia que tinha a 40 anos”, finaliza.

