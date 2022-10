Alep terá maior bancada feminina em quase 170 anos de história

Da Redação

Cinco deputadas da atual legislatura foram reeleitas; cinco novatas vão compor parlamento paranaense.

A partir de 2023, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) terá a maior bancada feminina da história da Casa de Leis em 168 anos de existência: serão 10 deputadas entre os 54 eleitos. Veja nomes e votos abaixo.

A atual legislatura detinha o recorde de maior bancada com mulheres, com cinco deputadas no total. Todas as atuais parlamentares da Casa foram reeleitas.

A candidata Cloara Pinheiro (PSD) foi eleita para a vaga conquistada pelo partido no lugar do candidato Moacyr Fadel (PSD). Ele recebeu os votos sub judice (computados como anulados).

Secretária Márcia (PSD): 75.659 votos

Mabel Canto (PSDB): 70.215 votos

Maria Victória (PP): 52.817 votos

Ana Júlia (PT): 51.845 votos

Luciana Rafagnin (PT): 46.823 votos

Cantora Mara Lima (Republicanos): 46.009 votos

Cristina Silvestri (PSDB): 45.202 votos

Marli Paulino (Solidariedade): 41.262 votos

Flavia Francischini (União): 41.757 votos

Cloara Pinheiro (PSD): 35.151 votos

