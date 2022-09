Acia recebe candidata a deputada federal Stela Maris

Da Redação

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, agradeceu a presença da candidata e da sua comitiva

Com mais de 33 anos dedicados na área da saúde, a candidata apucaranense a Deputada Federal pelo PSDB, Stela Maris Santini, apresentou suas propostas na última quarta-feira (31/08), para a diretoria da ACIA.

Stela trabalha atualmente na 16ª Regional de Saúde. Tem como plano de trabalho três pilares. “A Economia é uma delas, onde pretendo defender em Brasília um pacto econômico entre União, Estados e Municípios, criando ambientes favoráveis para incentivar negócios reais e também estimular o Cooperativismo, como era antigamente em Apucarana com a Canorpa. Ela cita que o Paraná, segundo o IBGE, tem mais de 1.8 milhões de pessoas sem carteira. Está informalidade tem que acabar e o pacto pode ajudar na geração de mais empregos”, ressalta Stela.

Outro pilar defendido pela candidata é o da Educação.

“Existe lacunas grandes entre o ensino médio, faculdades e mercado de trabalho. Queremos estimular a volta do Ensino Técnico profissionalizante e que as faculdades tenham algum parâmetro de transição do acadêmico para o mercado de trabalho” - Stela Maris Santini,, candidata - Stela Maris Santini,, candidata

E na área da Saúde, onde é Doutora e faz parte do Grupo de Estudos da UEL, Stela vê que falta uma integração entre as UBS e as Especialidades. “Na Regional percebemos que as pessoas são encaminhadas de forma errada ou que aquele paciente já devia ser tratado no seu município e não percorrer quilômetros em busca de uma especialidade. Isto acontece pela falta de leitos próximos e também da representatividade federal para se criar Hospitais. Por isso, quero lutar para defender a saúde dos apucaranenses inclusive na criação de um segundo Hospital em Apucarana, que se faz muito necessário com a população local e do Vale do Ivaí que acaba vindo até aqui”, concluiu a candidata.



O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, agradeceu a presença da candidata e da sua comitiva. Ele fez a leitura de alguns dos 31 itens que compõem a carta de solicitações da entidade, que será entregue a todos que procurarem a associação comercial. “Não é fácil se lançar ao pleito e discutir os problemas da sociedade. Vemos nas propostas da candidata pontos que estão em nossa carta. Este é o caminho: ensino técnico; menos carga tributária para estimular novas empresas e empregos; um novo Hospital. Mas para que isso aconteça o apucaranense precisa eleger representantes que lutem por Apucarana, que vão de fato defender nossos interesses em Brasília e Curitiba”.

