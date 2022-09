Acia promove encontro político com Paulo Vital

Da Redação

Encontro entre diretores e associados da Acia e Paulo Vital, candidato a deputado estadual

Diretores e demais associados da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) promoveram encontro político, na noite desta segunda-feira (19), em sua sede, com o candidato a deputado estadual Paulo Vital (PSD). O encontro faz parte de uma agenda política idealizada pela Acia visando ouvir todos os candidatos a deputado estadual e federal do município sobre suas propostas de trabalho e, ao mesmo tempo, apresentar aos candidatos uma pauta unificada de reivindicações de interesse de Apucarana e da região.

Segundo o presidente da Acia, Wanderley Faganello, a conversa com o candidato Paulo Vital, assim como com demais postulantes a cargos eletivos, foi pautada a partir de sugestões dos associados, com demandas na área de infraestrutura, saúde, segurança educação, tecnologia, economia e legislação, entre outras.

Paulo Vital, por sua vez, ressaltou a importância de eleger um candidato apucaranense para ser a voz do município na Assembleia Legislativa, lutando por recursos em benefício da cidade e região. O candidato disse que, se for eleito, também pretende criar um projeto para implantar o modelo de educação de Apucarana para todo o Paraná. “A gente precisa avançar muito na educação. Existe uma grande diferença de uma criança quando sai do ensino fundamental e vai para o estadual. Por isso uma das minhas propostas é levar as diretrizes da educação de Apucarana para todo o Estado”, afirmou.

CONFECÇÕES

Vital também destacou a importância de criar soluções a longo prazo para ajudar a indústria do vestuário, setor carro-chefe da economia municipal que, segundo ele, vem perdendo competitividade. “Tem a questão da mão de obra que está cada dia mais difícil, temos que pensar em uma solução estadual, em uma legislação para ajudar a nossa confecção que está perdendo competitividade para o nordeste. Temos que pensar na feira da marca própria, é preciso retomar esse assunto”, afirma. No final, ele recebeu um documento com as demandas e propostas do empresariado local.

