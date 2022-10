30 deputados estaduais são reeleitos e três vão à Câmara Federal

Da Redação

Além da maior bancada feminina da história – 10 mulheres eleitas – a Assembleia Legislativa do Estado vai contar com uma bancada de veteranos: dos 54 deputados, 30 foram reeleitos para um novo mandato. E, entre os 24 novatos eleitos, sete deles já são experientes, tendo ocupado anteriormente vagas na Assembleia.

Além dos 30 deputados que conseguiram um novo mandato nas eleições, três membros da atual legislatura foram eleitos para a Câmara Federal, em Brasília. Com isso, a Assembleia Legislativa do Paraná terá uma renovação de 44,5% para a legislatura 2023-2026.

Os novos deputados serão 24, mas nem todos estarão na Assembleia Legislativa pela primeira vez, como é o caso dos deputados Hussein Bakri (PSD), Ney Leprevost (União), Marcelo Rangel (PSD), Luis Corti (PSB), Gugu Bueno (PSD), Do Carmo (União Brasil) e Alisson Wandscheer (PROS).

A deputada mais nova da próxima legislatura será Ana Júlia (PT) com 22 anos, e o deputado mais idoso será Tercílio Turini (PSD) com 78 anos.

O deputado mais votado no estado foi Alexandre Curi (PSD) com 237.033 votos, já a deputada mais votada foi Marcia Huçulak (PSD) com 75.659 votos.

Dos seis deputados estaduais que se candidataram a deputado federal, três foram eleitos e a partir de 2023 representarão o estado na Câmara dos Deputados, em Brasília: Paulo Litro (PSD), Tadeu Veneri (PT) e Tião Medeiros (PP).

MULHERES

Na próxima legislatura, a Assembleia Legislativa contará com uma bancada feminina composta por dez deputadas, a maior bancada da história. Na atual, são cinco deputadas.

Além de Marcia Huçulak, integram o grupo as deputadas Ana Júlia e Luciana Rafagnin (PT); Flávia Francischini (União); Maria Victoria (PP); Cantora Mara Lima (Republicanos); Mabel Canto e Cristina Silvestri (PSDB); Cloara Pinheiro (PSD) e Marli Paulino (Solidariedade).

COMPOSIÇÃO

As bancadas para a próxima legislatura serão formadas pelos seguintes partidos ou federações: PSD - 15; Federação PT/PV/PCdoB - 7; União Brasil - 7; Progressistas - 5; PL - 5; Republicanos - 3; Federação PSDB/Cidadania - 3; MDB - 2; PROS - 2; Podemos - 2; Solidariedade 1; PDT - 1; e PSB - 1.

DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS

PSD

Alexandre Curi (reeleito)

Marcio Nunes (reeleito)

Ademar Traiano (reeleito)

Tiago Amaral (reeleito)

Luiz Claudio Romanelli (reeleito)

Hussein Bakri

Marcia Huçulak

Artagão Júnior (reeleito)

Cobra Repórter (reeleito)

Gugu Bueno

Marcelo Rangel

Adão Litro

Tercílio Turini (reeleito)

Evandro Araújo (reeleito)

Cloara Pinheiro

FEDERAÇÃO PT/PV/PCDOB

Professor Lemos (reeleito)

Requião Filho (reeleito)

Arilson Chiorato (reeleito)

Renato Freitas

Ana Júlia

Luciana Rafagnin (reeleita)

Dr. Antenor

UNIÃO BRASIL

Ney Leprevost

Delegado Tito Barichello

Luiz Fernando Guerra (reeleito)

Do Carmo

Thiago Bührer

Mauro Moraes (reeleito)

Flávia Francischini

PROGRESSISTAS

Paulo Gomes

Maria Victoria (reeleita)

Soldado Adriano José (reeleito)

Matheus Vermelho

César Mello

PL

Marcel Micheletto (reeleito)

Ricardo Arruda (reeleito)

Delegado Jacovós (reeleito)

Gilson de Souza (reeleito)

Gilberto Ribeiro (reeleito)

REPUBLICANOS

Alexandre Amaro (reeleito)

Cantora Mara Lima (reeleita)

Marcio Pacheco (reeleito)

FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA

Mabel Canto (reeleita)

Cristina Silvestri (reeleita)

Douglas Fabrício (reeleito)

MDB

Anibelli Neto (reeleito)

Batatinha

PROS

Alisson Wandscheer

Samuel Dantas

PODEMOS

Fabio Oliveira

Denian Couto

PDT

Goura (reeleito)

SOLIDARIEDADE

Marli Paulino

PSB

Luis Corti

