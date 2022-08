Saiba tudo sobre as medidas contra o coronavírus na hora do voto

Da Redação

As eleições 2020 vão exigir dos eleitores uma série de medidas sanitárias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus nos locais de votação. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o Plano de Segurança Sanitária que será adotado no primeiro, marcado para o dia 15 de novembro, e no segundo turno, dia 29 do mesmo mês, das disputas municipais.

De acordo com o protocolo, todas as seções eleitorais terão álcool em gel para limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação e o uso da máscara será obrigatório. Os mesários vão receber máscaras, protetores faciais e álcool em gel. Cartazes serão afixados com os procedimentos a serem adotados pelos eleitores (confira abaixo as recomendações). Os materiais de proteção foram doados ao TSE por empresas e entidades.