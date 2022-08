Pesquisa eleitoral mostra as intenções de voto em Maringá; Confira

Da Redação

Uma nova pesquisa eleitoral divulgada pelo Paraná Pesquisa, a pedido do Grupo Maringá de Comunicação (GMC), mostra as intenções de voto dos maringaenses nas eleições municipais. A pesquisa mostra os percentuais dos 13 candidatos a prefeito da cidade. Esta é a terceira pesquisa de intenção de votos divulgada em Maringá.

Conforme a pesquisa, Ulisses Maia (PSD), candidato a reeleição, lidera com 47, 8% das intenções de voto. O candidato Homero Marchese (Pros) segue na segunda posição com 13,3%. A Coronel Audilene (PP) se encontra empatada com Marchese, considerando a margem de erro da pesquisa, de 3,5 % para mais ou para menos, a candidata está na terceira posição com 9.9%.

O candidato Dr. Batista se encontra na quarta posição com o percentual de 4,9%. Logo em seguida, em quinto lugar, vem Akemi Nishimori (PL) com 2,7%.

E então, os outros candidatos são indicados com percentuais entre 0,1% e 1,9%.

Confira as intenções:

