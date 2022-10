Creci/PR promove palestra sobre saúde da mulher em Apucarana

Da Redação

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (Creci-PR), promove campanhas de sensibilização de profissionais e clientes para a importância dos exames preventivos e do autoexame no combate ao câncer de mama. O Outubro Rosa do Creci, que já acontece há oito anos, se multiplica em dezenas de ações e eventos em todas as 11 delegacias regionais e nos três escritórios (Apucarana, Toledo e Francisco Beltrão). Em Apucarana, o evento do Outubro Rosa foi uma palestra, realizada na noite desta quinta-feira (06), no colégio Izidoro Luiz Cerávolo, com Silvia Regina Nochi, que é enfermeira da Estratégia Saúde da Família.

O evento reuniu estudantes do curso técnico de Transações Imobiliárias do colégio – um dos pioneiros no Paraná, já prestes a formar sua quinta turma – autoridades, convidados e público em geral. Estiveram presentes representantes do Núcleo Regional da Educação (NRE), Secretaria Municipal da Saúde, Associação Comercial e Industrial, Secretaria Municipal de Mulheres, e os delegados municipais do Creci em Arapongas e de Apucarana.

Antônio Bertoli, da Bertoli a Imobiliária, delegado do órgão em Apucarana, explica que o colégio foi escolhido para sediar o evento justamente por já haver uma parceria com o Creci, uma vez que a escola forma futuros profissionais da área.

Nesta sexta-feira (07), o órgão espera que perto de 20 mil pessoas da rede estejam usando camisetas rosas alusivas à programação. O presidente do Creci/PR, Luis Celso Castegnaro explica que toda sexta-feira de outubro os corretores e corretoras de imóveis do estado usam as camisetas especiais como forma de chamar a atenção para a campanha.

"É fundamental que se faça esse tipo de trabalho. Já temos, por exemplo, muitos depoimentos de mulheres que, motivadas pela campanha, fizeram o auto exame e, graças ao diagnóstico precoce, conseguiram vencer a doença" - Luis Celso Castegnaro, presidente do Creci/PR

O Creci/PR tem quase 30 mil corretores inscritos ativos e pelo menos 40% deles são de mulheres. A entidade tem diretoria da Mulher e mesmo nas delegacias e nos escritórios mantém a representação feminina, sempre envolvida nas campanhas do Outubro Rosa, que ocorrem há anos.



“Em Apucarana, por exemplo, o evento foi uma palestra que, além de levar informações diretas aos participantes, serve como alerta para a população em geral sobre a importância da prevenção ao câncer de mama”, destaca.

As equipes do Creci em todo o Paraná, nas sextas-feiras, além de usar as camisetas rosas, são orientadas a fazerem fotos e compartilharem nas redes sociais pessoais e nos próprios canais digitais do órgão, como no site e redes sociais. “É uma forma de gerar engajamento e manter o assunto em evidência para alertar a todos”, explica Castegnaro.

O presidente do Creci/PR explica que o programa Outubro Rosa é desenvolvido nas regionais de várias formas, como palestras e até caminhadas. Em Curitiba, por exemplo, a regional realiza no dia 11 de outubro, no parque Barigui, uma caminhada em prol da campanha. O objetivo sempre é sensibilizar as mulheres sobre a importância de realizar o autoexame e a mamografia regularmente.

