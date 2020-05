Berkshire Hathaway registra prejuízo de US $ 49,7 bilhões no 1tri20

A Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, registrou no primeiro trimestre deste ano um prejuízo de US$ 49,7 bilhões, ou US$ 30,65 por ação, ante lucro líquido de US$ 21,66 bilhões, ou USS 13,21 por ação, no mesmo período do ao anterior.

A perda reflete a forte queda observada nos mercados de ações em decorrência da pandemia de Covid-19, o que atingiu o portfólio de ações da companhia, calculado em cerca de US $ 250 bilhões no fim de 2019.

Os ganhos da Berkshire são especialmente voláteis devido a uma regra contábil que entrou em vigor em 2018 exigindo que as empresas incluíssem ganhos ou perdas não realizados de investimentos nos resultados trimestrais. A Berkshire anotou perdas de US$ 54,5 bilhões relacionadas a investimentos, ante ganho de US$ 15,5 bilhões um ano antes. A companhia também anotou perda de US$ 1,1 bilhão no primeiro trimestre deste ano relacionada a derivativos.

Já o desempenho operacional da Berkshire foi positivo, passando de US$ 5,55 bilhões no primeiro trimestre de 2019 para US$ 5,87 bilhões de janeiro a março deste ano.

