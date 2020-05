Taxa de isolamento social no Estado de SP caiu para 46% nesta sexta, diz Garcia

O vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), afirmou ao Jornal Nacional, da Rede Globo, que a taxa de isolamento social caiu para 46% no Estado nesta sexta-feira. Foi o pior índice desde o início da quarentena por causa da covid-19, de acordo com Garcia. A medição oficial já havia aferido a mesma taxa na quinta-feira. As autoridades vêm afirmando que a taxa de isolamento deveria ser de, no mínimo, 60%. Além das restrições, Estado e Prefeitura já determinaram a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público, em táxis e carros de aplicativo.