SP: invasão de conjunto habitacional na zona leste tem depredação de apartamentos

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) acabou com uma tentativa de invasão em um conjunto habitacional na Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo. Cerca de mil pessoas tinham entrado no prédio na noite de sábado, 2, quando renderam os sete seguranças que faziam a vigilância, e estavam no local até este domingo, quando após um momento de tensão e depredação de algumas unidades, as pessoas acabaram saindo.

Imagens feitas pela Globo News mostraram algumas pessoas com pedaços de pau batendo em janelas e portas de algumas unidades, e no andar térreo de um dos edifícios foi colocado fogo, que gerou bastante fumaça. Mesmo após a intervenção da GCM, algumas pessoas ainda estavam dentro de unidades nos andares mais altos. Do lado de fora, a Polícia Militar fez um cordão de isolamento para afastar as pessoas.

Os apartamentos estão praticamente prontos, nos novos edifícios, que eram para terem sido entregues em novembro passado, mas ainda não tinham sido destinados aos seus moradores. O local é para habitação de pessoas de baixa renda e foi construído sob coordenação da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab).