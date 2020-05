PRF prende assaltante armado e recupera carro roubado na Grande Curitiba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem e recuperou um carro roubado nesta quarta (29), em Mandirituba (PR). Após perseguição, bandido perdeu o controle do carro e capotou. Dentro do carro, os policiais encontraram uma pistola e vários pertences de uma família vítima de assaltantes.

Por volta das 10 horas, agentes da PRF visualizaram um VW Fox em alta velocidade na BR-116, em Mandirituba. Após cerca de sete quilômetros de perseguição, o condutor perdeu o controle, enquanto fazia o retorno em uma trincheira, colidiu num barranco e capotou o carro. Os policiais detiveram o homem, de 23 anos.

Em buscas pelo carro, foi encontrada uma pistola calibre 380, com quatro munições. O carro havia sido roubado por volta das 9 horas, em Curitiba, durante um assalto a uma residência. Os assaltantes mantiveram a família refém durante a ação e levaram quatro televisores, dois celulares, um aparelho de microondas e o carro da família. Foram recuperadas três TVs, um celular e o microondas, além do carro da família. O outro assaltante não estava no carro.

O assaltante foi levado para atendimento médico em razão do acidente e será apresentado na Polícia Civil, para o registro dos crimes cometidos.