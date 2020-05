PF descobre que comprou álcool em gel com concentração bem abaixo da indicada

A Polícia Federal no Paraná deflagrou, na manhã desta quinta, 30, a Operação Acqua Gel para investigar a venda de lotes de álcool em gel com porcentual 30% abaixo dos 65% que constava nos rótulos dos produtos. A investigação teve início após a Superintendência Regional da PF no Estado identificar que o produto que havia comprado tinha concentração bem abaixo da indicada, perdendo sua função de desinfecção e assepsia.

A ação tem por objetivo identificar outros lotes da fabricante com o mesmo problema e constatar se foram feitas vendas do mesmo lote para outros órgãos governamentais e hospitais.

Na PF, o lote de álcool em gel que foi adquirido e analisado continha 32 galões e cinco litros e seria destinado para uso dos servidores e colaboradores que estão na linha de frente ao combate à criminalidade organizada durante a pandemia do novo coronavírus.

Agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Fazenda Rio Grande e em São José dos Pinhais.

Segundo a PF, a investigação começou há 15 dias. A corporação diz que assim que os produtos foram recebidos e distribuídos na Superintendência, também foram submetidos à análise e, assim que constatada a alteração, foram recolhidos e substituídos.