Paraná confirma mais 40 casos e 3 mortes por coronavírus

A Secretaria de Saúde confirma mais 40 casos e três óbitos pela Covid-19 de residentes no estado. O Paraná tem ao todo 1447 casos já confirmados, sendo que 89 foram a óbito em decorrência da Covid-19.

As novas confirmações registradas são nos municípios: Almirante Tamandaré (1), Amaporã (1), Campo Mourão (1), Cascavel (1), Cianorte (1), Colombo (1), Curitiba (9), Fazenda Rio Grande (1), Londrina (2), Maringá (1), Paranavaí (4), Piraquara (3), Ponta Grossa (2), Prado Ferreira (1), Santa Isabel do Ivaí (3), Santo Antônio do Caiuá (1), São João do Caiuá (6) e Telêmaco Borba (1).

As três pessoas que foram a óbitos e incluídas no monitoramento da Sesa neste sábado morreram em datas diferentes, são residentes de Curitiba e estavam internadas. Uma mulher de 69 anos faleceu dia 28/04 e dois homens, com idades de 82 e 81 anos, foram a óbito no dia 29/04.

RESIDENTES DE FORA

Pacientes que moram em outros estados e que tiveram o diagnóstico no Paraná são 17, três deles foram a óbito. Uma das confirmações foi incluída no monitoramento na data desta sexta-feira (1), um homem de 51 anos que residente no Rio Grande do Norte e foi atendido em Curitiba. A terceira pessoa que faleceu pela Covi-19, residente fora do Estado, teve a notificação realizada em Campina Grande do Sul e estava internada: um homem de 69 anos, morador de Barra do Turvo, estado de São Paulo.

Dados dos pacientes recuperados são os atualizados até a quinta-feira (30): 974 são considerados recuperados.

A Sesa informa que utiliza os resultados dos exames realizados pelos métodos RT-PCR de laboratórios já habilitados. Contabiliza também resultados dos testes rápidos da marca One Step COVID-2019 Test, validados pelo Ministério da Saúde. Os resultados positivos de testes rápidos de outras marcas ainda não estão sendo contabilizados e divulgados no informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná porque não tiveram a validação pelo Ministério da Saúde. Os dados de testes rápidos que não são da marca One Step COVID-19 enviados pelos municípios estão no monitoramento e quando o Ministério da Saúde efetivar a validação das marcas, tais informações serão contabilizadas aos números totais e divulgadas no informe epidemiológico.