Homem é preso após perseguir e abusar sexualmente de Miss Mato Grosso

Um homem foi preso nesta terça-feira (28), em Rondonópolis, no Mato Grosso, suspeito de perseguir e abusar sexualmente da Miss MT 2019, Ingrid Santin, no último domingo. As informações são do G1 Mato Grosso.

Ingrid relatou o abuso em suas redes sociais na segunda-feira. Ela pilotava uma moto à caminho da casa da irmã, quando começou a ser perseguida pelo homem, também de moto. “Pensei em acelerar para me desvencilhar do homem, mas tinha uma camionete na frente que estava mais rápida do que eu poderia alcançar. Foi quando o motociclista acelerou e encostou do meu lado. Ele colocou a mão no meio das minhas pernas e apalpou as minhas partes íntimas”, relatou ela.

Segundo a reportagem, a Polícia Militar informou que o suspeito foi localizado no residencial Juscelino Farias e preso por importunação sexual. Ele tem outros três boletins de ocorrência, pelos crimes de ato obsceno e importunação sexual, entre 2015 e 2020.