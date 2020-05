Governo promete testes rápidos de covid-19 para 2,3 milhões de idosos

O governo afirmou nesta quinta-feira, 30, que fará mais de 2,3 milhões de testes rápidos em idosos. A medida faz parte de um conjunto de ações voltadas para pessoas que compõem o principal grupo de risco do coronavírus.

As ações preveem vacinação contra a gripe para mais de 30 milhões de pessoas idosas e distribuição de 5,8 milhões de equipamentos de proteção individual (EPIs), além de orientação para mais de 6 mil instituições de acolhimento, atendimento, assistência e prestação de serviços a pessoas idosas.

A realização de testes rápidos para o coronavírus, que agora passou a ser feito em farmácias, pode ser pouco confiável para o diagnóstico individual da doença e ainda levar as pessoas a comportamentos de risco. A ferramenta faz mais sentido para estudos epidemiológicos, para ajudar a compreender a distribuição da doença na população de forma geral, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast, do que como um "passaporte imunológico". Mas, ainda assim, há limitações.

O teste que será oferecido nas farmácias detecta a presença de anticorpos para o vírus no sangue. Os anticorpos, no entanto, só são detectáveis a partir do sétimo dia do surgimento dos sintomas da infecção; preferencialmente, dez dias depois. Pessoas que já têm o vírus, mas não apresentem sintomas, vão testar negativo. Ou mesmo alguém que já esteja se sentindo mal pode ter um resultado negativo.

Outro problema é que esses testes que foram aprovados em massa pela Anvisa têm apresentado sensibilidade baixa, de cerca de 60% a 70%, segundo Carlos Eduardo Ferreira, da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial. "Ou seja, pelo menos 30% dos testes ainda podem dar falso negativo. Nos primeiros dias de sintomas, a chance de falso negativo é ainda maior." A partir do 14º dia, a chance de acerto é ainda maior, tempo em que normalmente os sintomas já desapareceram.

Pacote de medidas

Ao todo, o pacote de medidas chega a R$ 3,96 bilhões até dezembro deste ano, com R$ 1,154 bilhão para ações de prevenção e atendimento à saúde, R$ 2,64 bilhões para atendimento na Rede do Sistema Único de Assistência Social - (SUAS), R$ 8,3 milhões em cestas básicas, kits de higiene e reforço alimentar e R$ 162,3 milhões em benefícios sociais.

Nas contas do governo, serão atendidas 725 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), com atendimento imediato a 27 mil idosos. Sobre o atendimento da rede SUAS, 8 milhões de pessoas idosas têm previsão de serem beneficiadas.

O governo divulgou ainda o canal do Disque 100 para orientação, acolhimento e conforto pelo isolamento e idosos, além deste ser um canal para denúncias de violência contra esse grupo.

Ao comentar as medidas anunciadas nesta tarde de quinta-feira, 30 no Palácio do Planalto, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse que o objetivo é reduzir os riscos de contágio, garantir a segurança alimentar e reduzir impactos econômicos negativos da pandemia sobre os idosos.

Damares também falou que o governo instituiu uma norma para que o Saúde da Família inclua também visitas a asilos. "Estamos conseguindo fazer deste limão uma limonada no Brasil. Estamos conseguindo fazer uma releitura de políticas públicas no Brasil. E a política para os idosos e outras ficarão para a eternidade", disse a ministra.

"O que fazer e como trabalhar com esse público? Quais são os objetivos e metas? Vamos assegurar direitos sociais para todos eles, atender às especificidades da questão imunológica de cada público. Vamos obedecer às regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, orientar a prevenção e o acolhimento neste momento de pandemia", continuou.