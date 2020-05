Governo dos EUA divulga vídeos oficiais de OVNIs; assista

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou nesta segunda-feira (27) três vídeos de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs). As imagens foram gravadas por câmeras de infravermelho de caças americanos e mostram os soldados da marinha dos EUA interagindo com objetos voadores que se movem rapidamente. As informações são da ABCNews.

Segundo o Pentágono, os registros são de novembro de 2004 e janeiro de 2015. Os vídeos já haviam sido divulgadas, sem autorização do governo, pelo jornal New York Times e pela To the Stars Academy of Arts and Science, um grupo privado de mídia e pesquisa científica.

A publicação dos vídeos ocorreu após uma análise minuciosa, na qual foi constatado que a exposição das imagens não afeta as investigações dos EUA sobre fenômenos aéreos não identificados.

De acordo com o Departamento de Defesa, a intenção é “esclarecer quaisquer equívocos do público sobre a autenticidade das imagens, e se há ou não mais vídeos”. O órgão ressaltou que os fenômenos aéreos registrados nos vídeos permanecem classificados como “não identificados”.