Deputada Maria Victoria e família testam positivo para coronavírus

Em nota divulgada à imprensa, a deputada estadual do Paraná, Maria Victoria (PP), o marido da parlamentar, advogado Diego Campos, além da filha, testaram positivos para o novo coronavírus. Segundo informações, o diagnóstico foi solicitado por recomendação médica.

Maria Victoria é filha da ex-vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, que também testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira (29), e de Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde do Governo de Michel Temer, que foi o primeiro infectado confirmado pelo coronavírus, no domingo (26).

Cida e Barros encontram-se em isolamento desde o primeiro diagnóstico. A família de Maria Victoria e Diego Campos seguem sem sintomas, cumprindo isolamento em Curitiba.

Com informações A Rede.