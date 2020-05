Casos dobram após Blumenau reabrir shoppings

Os números da covid-19 praticamente dobraram em Blumenau (SC), em apenas uma semana, desde a reabertura dos shoppings, quando foram registradas imagens de filas e grande aglomeração nos centros comerciais. Na quarta-feira passada, os casos confirmados eram 98. Anteontem, o município já registrava 194. A prefeitura havia decretado a reabertura parcial do comércio em 13 de abril, mediante algumas medidas de precaução. Dez dias depois, liberou também a abertura dos shoppings. Em nota, o governo de Santa Catarina disse que o aumento "faz parte de um movimento esperado da doença diante da disseminação do vírus e da ampliação da testagem". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.