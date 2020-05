Após perseguição, PRF apreende 347 quilos de maconha, recupera carro e prende dupla

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 347 quilos de maconha na noite desta segunda (27). Dupla que estava transportando a droga fugiu, colidiu contra um barranco e foi presa.

Por volta das 20 horas, agentes da PRF deram ordem de parada a um motorista que conduzia um Honda Fit, em frente à Unidade Operacional da PRF, em Balsa Nova. O motorista não parou e ainda tentou atropelar os policiais, fugindo em seguida.

Foto: Reprodução http://prf/PR

Enquanto fugia, o motorista trafegou em alta velocidade pela rodovia, ultrapassando carros pela direita, pelo acostamento e sem atenção, colocando todos os motoristas e pedestres risco. A perseguição durou cerca de três quilômetros, quando o motorista perdeu o controle do carro e colidiu contra um barranco. Os policiais identificaram que, no carro, estavam dois homens (de 19 e 22 anos). Dentro do Fit, foram localizados 347 quilos de maconha que estavam no porta-malas e sobre o banco traseiro.

A dupla recebeu atendimento médico em razão do acidente, já presos. Durante a identificação do carro, os policias descobriram que se tratava de um “clone”, sendo que ele havia sido furtado no município de Cascavel, em março. Aos policiais, a dupla, que mora em Foz do Iguaçu (PR), disse que a droga seria levada para Curitiba.

Diante dos fatos, os traficantes, a droga e o carro foram encaminhados para a Polícia Civil em Campo Largo para o registro dos crimes de tráfico de drogas, receptação e por dirigir colocando em risco a segurança alheia. As penas máximas podem chegar a 19 anos de prisão.