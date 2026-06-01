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ENSINO SUPERIOR

Vestibular de Medicina do Integrado terá prova presencial em Apucarana

Pela 1ª vez, candidatos de Apucarana, Cascavel, Maringá e Umuarama podem fazer provas na própria cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 17:41:37 Editado em 01.06.2026, 17:42:39
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Vestibular de Medicina do Integrado terá prova presencial em Apucarana
Autor Centro Universitário Integrado de Campo Mourão - Foto: Divulgação

O Centro Universitário Integrado de Campo Mourão está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina do segundo semestre de 2026. Em uma iniciativa que visa facilitar a logística dos estudantes, pela primeira vez a instituição aplicará as provas simultaneamente em cinco municípios do estado: Apucarana, Maringá, Umuarama, Cascavel e Campo Mourão.

O processo permite que os candidatos realizem o exame de forma presencial em suas próprias cidades, sem a necessidade de deslocamentos ou gastos com hospedagem.

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Conheça o curso de Medicina do Integrado

O Integrado possui nota máxima (5) no Ministério da Educação e é considerado o melhor centro universitário do estado pelo IGC/MEC. Com um dos melhores cursos de Medicina do Paraná, a instituição também figura entre as mais sustentáveis do Brasil. Além disso, mantém parcerias com universidades em 18 países, facilitando oportunidades de intercâmbio, mestrado e doutorado no exterior.

O currículo de Medicina do Integrado utiliza metodologias ativas, abrange competências em empreendedorismo, gestão hospitalar e telemedicina, além de possibilitar experiências práticas desde os primeiros períodos, colocando o acadêmico como protagonista do aprendizado.

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A responsabilidade social é exercida por meio de projetos de voluntariado, como o Projeto Humanika. Desde 2022, acadêmicos e professores já realizaram mais de 5 mil consultas ambulatoriais e 700 cirurgias de baixa complexidade, além de distribuírem 30 mil medicamentos em regiões do Norte e Sul do país de forma gratuita.

“Esse conjunto de ações diferencia a graduação e corrobora para que os alunos tenham uma visão ampla e o compromisso ético de cuidar do outro com solidariedade, propósito e conexão humana”, explica a coordenadora pedagógica do curso de Medicina do Integrado, Taísa Berbert.

Inscrições, prova e resultados

As inscrições seguem abertas até o dia 18 de junho pelo portal oficial da instituição, com taxa de R$ 100. Podem se inscrever candidatos que já concluíram o Ensino Médio e também estudantes das séries iniciais que desejam realizar o exame na condição de “treineiros”, como forma de preparação para futuros processos seletivos.

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A prova acontece no dia 20 de junho, das 8h30 às 12h30, de maneira presencial e será realizada nos computadores da instituição. Para ingressar nas salas, os candidatos devem apresentar documento oficial físico com foto recente ou digital (RG, e-Título, CNH), desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Todas as demais regras estão descritas no edital nº 007/2026, que pode ser conferido aqui.

O resultado dos aprovados em primeira chamada será divulgado no dia 23 de junho, às 16h, no site oficial, e as aulas começam no segundo semestre de 2026, em Campo Mourão.

Para quem não puder comparecer presencialmente em nenhuma das cidades, o Integrado oferece outras modalidades de participação. Uma delas é o vestibular agendado. Nesta modalidade, o candidato escolhe o dia e o horário para realizar a prova, seguindo as orientações previstas em edital. Para se inscrever, basta acessar a página de inscrição, selecionar a opção “Vestibular (Agendado)” e preencher os dados nas etapas seguintes.

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Outra maneira de ingresso é através do aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Selecionando a opção “ENEM”, o candidato informa seus dados e a maior nota obtida em edições a partir de 2010.

Serviço

O quê: Vestibular de Medicina do Centro Universitário Integrado

Inscrições: Até 18 de junho

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Link de Inscrição: https://www.grupointegrado.br/graduacao/presencial/medicina

Taxa: R$ 100,00

Data da Prova: 20 de junho, às 8h30 (fechamento dos portões às 8h)

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Locais de Prova Presencial:

  • Campo Mourão (Sede): Eco Campus Integrado – Rua Lauro de Oliveira Souza, 440.
  • Apucarana: Colégio Canadá – Rua Ouro Branco, 1300, Vila Agari.
  • Cascavel: Colégio Alfa Catuaí – Avenida Brasil, 3545, Região do Lago.
  • Maringá: Colégio Dom Bosco – Av. Adv. Horácio Raccanello Filho, 5545, Centro.
  • Umuarama: Polo do Integrado EAD/Voo Idiomas – Avenida Getúlio Vargas, 4751, Zona III.

Resultado: 23 de junho de 2026, às 16h

Canais de Atendimento:

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Sobre o Centro Universitário Integrado

O Centro Universitário Integrado oferta ensino superior de excelência. A instituição tem nota máxima (5) no Ministério da Educação (MEC), é reconhecida como o melhor Centro Universitário do Paraná (CPC/MEC) e figura entre as mais sustentáveis do Brasil (ranking UI GreenMetric).

Sediado em Campo Mourão (PR), com presença no Paraná, Mato Grosso do Sul e Amapá, o Centro Universitário Integrado proporciona educação de vanguarda em mais de 60 cursos de graduação — incluindo Medicina, Agronomia, Odontologia e Direito — e em mais de 70 cursos de pós-graduação. A formação multidisciplinar oferecida ajuda a transformar vidas e está conectada às demandas do mercado global.

A instituição de ensino superior possui estrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, ecossistema próprio de inovação, pesquisa e fomento ao empreendedorismo, frente de investimento em startups, professores mestres e doutores com vivência prática e experiência profissional.

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O Centro Universitário Integrado faz parte do Grupo Integrado, que em 2026 completa 40 anos e engloba o Colégio Integrado, o Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia (IN2), a Integrado Genética, as plataformas Super Professor e Coonect.se e a Faculdade Integrado de Macapá.

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