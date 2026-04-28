Unimed se une aos “Amigos do Vlamir” em uma corrente de solidariedade e sustentabilidade

Em Apucarana, histórias de solidariedade costumam atravessar gerações. Algumas delas nascem de gestos simples, mas carregam um impacto que alcança toda a comunidade. É o caso da trajetória de Vlamir Stabile Lopes, cuja dedicação ao próximo marcou profundamente a cidade e continua inspirando novas atitudes de cuidado e empatia.

Neste ano, a Unimed Apucarana presta uma homenagem a essa história por meio da campanha Eu Ajudo na Lata, iniciativa que mobiliza a população para a arrecadação de lacres de latinhas e tampinhas plásticas. O objetivo é transformar esses materiais em recursos que ajudam a adquirir e manter equipamentos de mobilidade, como cadeiras de rodas, andadores, cadeiras de banho e muletas.

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Mais do que uma campanha de arrecadação, a iniciativa busca valorizar um legado que nasceu da sensibilidade de uma pessoa que acreditava que ajudar o próximo era um compromisso diário.

Uma vida dedicada a ajudar

Nascido em Apucarana, Vlamir construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pela fé e pela solidariedade. Ao longo da vida, mobilizou amigos, empresas, escolas e famílias em ações de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com recursos próprios e com o apoio da comunidade, ele passou a adquirir e emprestar gratuitamente equipamentos de mobilidade para quem precisava. Cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, muletas e outros itens de acessibilidade passaram a fazer parte de uma rede de ajuda que atendia qualquer pessoa que chegasse até ele.

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Com o tempo, a iniciativa cresceu. Vlamir chegou a disponibilizar mais de 400 cadeiras de rodas, além de diversos outros equipamentos que ajudaram centenas de famílias.

Quando os itens retornavam, ele mesmo realizava os reparos necessários para que continuassem em boas condições de uso. Sua solidariedade ia além da mobilidade. Muitas vezes, ao visitar famílias que atendia, ele também mobilizava doações de alimentos, roupas e produtos de higiene, sempre atento às necessidades de cada realidade.

A mobilização da comunidade

Uma das iniciativas que ganhou grande força ao longo dos anos foi a campanha de arrecadação de lacres e tampinhas. A ação envolveu escolas, escoteiros, empresas, mercados e moradores da cidade.

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Toneladas de materiais foram arrecadadas e transformadas em equipamentos que voltavam para a comunidade em forma de ajuda concreta. O gesto simples de guardar um lacre ou uma tampinha passou a representar uma forma de participar dessa corrente de solidariedade.

Essa mobilização se tornou um símbolo de união da cidade em torno de uma causa comum.

Um legado que continua

Hoje, o trabalho segue vivo graças à continuidade da iniciativa pela família. Liliane, esposa de Vlamir, mantém o atendimento à comunidade em um espaço dedicado ao projeto, onde organiza e disponibiliza os equipamentos de acessibilidade.

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No local, são mantidas cadeiras de rodas, andadores, cadeiras de banho e muletas de alumínio, todos emprestados gratuitamente para pessoas que precisam. Em média, cerca de dez contatos por dia chegam em busca de apoio.

A preocupação de Liliane é também com a qualidade das cadeiras e muletas, segundo ela, no fim de sua vida, Vlamir precisou de tudo aquilo que sempre viveu para arrecadar e doar, e a família pode ver o quando a qualidade de uma boa roda ou um alumínio reforçado, fazia toda a diferença no dia a dia. Por isso, cada lacre conta na hora de adquirir um bom produto que irá ajudar uma família.

A campanha Eu Ajudo na Lata

Para fortalecer essa corrente do bem, a Unimed Apucarana convida toda a comunidade a participar da campanha Eu Ajudo na Lata.

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A iniciativa arrecada lacres de latinhas e tampinhas plásticas que serão destinados à reciclagem. O valor obtido será revertido na aquisição e manutenção de equipamentos de acessibilidade que continuarão sendo emprestados gratuitamente para pessoas que necessitam.

A população pode contribuir separando lacres e tampinhas e depositando nos pontos de coleta da campanha.

O prazo para participação vai até o dia 30 de junho de 2026.

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Como participar

Participar é simples:

Separe lacres de latinhas

Separe tampinhas plásticas

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Leve até um dos pontos de coleta da campanha:

Em Apucarana:

• Unimed Apucarana: R. Des. Clotário Portugal, 927.

• Restaurante Sal da Terra: Av. Curitiba, 990, fundos.

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• SENAC: R. Gastão Vidigal, 185 - Centro.

• Loja Maçônica Trabalho, Ciência e Virtude: Rua Cel. Luiz José dos Santos, 56 - Centro.

Em Ivaiporã:

• Clínica Unimed Ivaiporã: Av. Minhas Gerais, 1.

Pequenos gestos podem gerar grandes transformações quando muitas pessoas se unem em torno de uma causa.

A campanha Eu Ajudo na Lata é, acima de tudo, um convite para que a comunidade de Apucarana continue fazendo aquilo que sempre soube fazer muito bem: cuidar uns dos outros.

Para mais informações sobre a campanha, acesse o site da Unimed Apucarana.