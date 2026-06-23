Unimed Apucarana recebe prêmio Top de Marcas 2026

A Unimed Apucarana conquistou o primeiro lugar na categoria Plano de Saúde e Top Classe A do prêmio Top de Marcas 2026, reafirmando sua posição como referência em saúde suplementar na região do Vale do Ivaí.

A premiação foi entregue durante solenidade realizada na última quinta-feira, 18 de junho, reunindo empresários, lideranças e representantes dos 60 segmentos avaliados pela pesquisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O resultado foi obtido a partir de 400 entrevistas realizadas nos meses de fevereiro e março, com índice de confiança de 95%. A Unimed Apucarana se destacou de forma consistente em todos os recortes analisados, incluindo gênero, faixa etária, escolaridade, região da cidade e nível de renda.

No resultado geral, a cooperativa alcançou 51,5% da lembrança espontânea dos entrevistados, registrando um percentual aproximadamente três vezes superior ao da segunda marca colocada na categoria.

O reconhecimento reforça a força da marca Unimed na região e reflete a confiança construída ao longo dos anos por meio de um modelo de atenção à saúde pautado na qualidade assistencial, no cuidado com as pessoas e na proximidade com a comunidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Presidente da cooperativa Dr. Ribamar Maroneze recebe o prêmio Top de Marcas 2026 - Foto: Divulgação Presidente da cooperativa Dr. Ribamar Maroneze recebe o prêmio Top de Marcas 2026 - Foto: Divulgação

A Unimed é a maior cooperativa de trabalho médico do mundo. No Paraná, o sistema é formado por 22 cooperativas singulares, incluindo a de Apucarana, e pela Federação Estadual. A estrutura conta com 1.512.614 clientes, 10.623 médicos cooperados, 225 hospitais credenciados e 5 hospitais próprios.

Presente em 30 municípios do Vale do Ivaí, a Unimed Apucarana segue comprometida com a promoção da saúde, a valorização da vida e a busca constante pela excelência na experiência de seus clientes, cooperados e parceiros.