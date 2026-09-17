Setembro Amarelo reforça importância do cuidado com a saúde mental

O Setembro Amarelo é um período dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental, da valorização da vida e da prevenção ao suicídio. Mais do que uma campanha concentrada em um único mês, a proposta é ampliar o diálogo sobre um assunto que precisa estar presente durante todo o ano.

Cuidar da saúde mental também significa prestar atenção ao que sentimos e ao que acontece com as pessoas ao nosso redor. Mudanças de comportamento, isolamento, desânimo frequente, perda de interesse pelas atividades do cotidiano ou dificuldades para lidar com situações que antes faziam parte da rotina podem indicar que alguém está passando por um momento de sofrimento emocional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nem sempre é fácil falar sobre o que se sente. Por isso, criar espaços de diálogo, acolhimento e respeito é fundamental.

Ouvir sem julgamento, demonstrar interesse verdadeiro e incentivar a busca por apoio são atitudes simples, mas importantes. Da mesma forma, reconhecer que precisamos de ajuda e procurar uma pessoa de confiança ou acompanhamento profissional também é uma forma de cuidado.

Saúde mental precisa ser assunto durante todo o ano

O Setembro Amarelo também contribui para combater preconceitos que ainda existem quando o assunto é saúde emocional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sofrimento emocional não deve ser tratado como falta de força, exagero ou algo que precisa ser enfrentado sozinho. Falar sobre o assunto de maneira responsável ajuda a construir relações mais humanas e ambientes mais acolhedores, seja dentro de casa, no trabalho, entre amigos ou na convivência em sociedade.

Na Câmara de Apucarana, o tema da saúde mental e da valorização da vida também vem ganhando espaço por meio de iniciativas legislativas voltadas à conscientização e à prevenção.

Entre elas está o Selo Empresa Amiga da Vida, iniciativa que busca reconhecer e incentivar empresas que adotem boas práticas relacionadas à promoção da saúde mental, à valorização da vida e à prevenção ao suicídio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro tema que passou a integrar esse trabalho é a conscientização permanente sobre a Síndrome de Burnout, ampliando a discussão sobre esgotamento profissional, equilíbrio emocional e qualidade de vida.

São iniciativas que ajudam a manter o assunto presente e reforçam uma mensagem importante: saúde mental precisa ser tratada com informação, responsabilidade e atenção durante todo o ano.

Acolher também é uma forma de cuidar

Muitas vezes, quem está passando por um momento difícil não precisa de respostas prontas. Precisa encontrar alguém disposto a ouvir.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Evitar julgamentos, não diminuir o sofrimento do outro e demonstrar disponibilidade para conversar são formas de acolhimento.

Também é importante entender que cada pessoa reage de maneira diferente às dificuldades. O que pode parecer simples para alguém pode representar um grande desafio para outra pessoa.

Por isso, frases que diminuem ou desconsideram sentimentos devem dar lugar à compreensão, ao respeito e à atenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Valorizar a vida começa nas pequenas atitudes

O Setembro Amarelo nos lembra que o cuidado também está presente nas atitudes do cotidiano.

Perguntar sinceramente se alguém está bem. Reservar tempo para ouvir. Respeitar os limites de quem está ao nosso lado. Perceber mudanças de comportamento. Incentivar a busca por ajuda quando necessário.

São gestos que contribuem para uma sociedade mais atenta, humana e acolhedora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Setembro chama atenção para o tema. Mas o cuidado precisa continuar durante todo o ano.

Falar é importante. Ouvir é importante. Acolher é importante. Cuidar também é uma forma de valorizar a vida.

Câmara de Apucarana. A Casa do Apucaranense.