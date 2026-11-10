Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Conteúdo de Marca
publicidade
CONTEÚDO DE MARCA

IRED Internet recebe 2 Prêmios: O Prêmio Mérito Empresarial 2026 e Conecta 2026 como Empresa Inovadora em Apucarana

Reconhecimento destaca investimentos em tecnologia, infraestrutura digital e contribuição da empresa para o desenvolvimento regional

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

IRED Internet recebe 2 Prêmios: O Prêmio Mérito Empresarial 2026 e Conecta 2026 como Empresa Inovadora em Apucarana
Autor Para a empresa, o prêmio representa não apenas o reconhecimento dos investimentos realizados - Foto: - Divulgação

A premiação valoriza a trajetória de investimentos, inovação e evolução tecnológica da empresa, com destaque para o moderno Data Center instalado em Apucarana, o DC2. A estrutura amplia a capacidade de infraestrutura digital da IRED, oferecendo mais segurança, confiabilidade, disponibilidade e capacidade para atender às demandas de seus clientes. Tudo isso, com muita conectividade e customização.

Somado a isso, um grande diferencial da Ired é a rede própria de mais de 5 mil quilômetros de fibra óptica, conectada a mais de 50 Pontos de Presença (PoPs), que interligam Apucarana, Maringá e Londrina a Curitiba e São Paulo. Essa infraestrutura fortalece a conectividade regional e amplia as possibilidades de atendimento a pessoas e empresas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A IRED agradece especialmente à ACIA – Associação Comercial e Industrial de Apucarana, ao Conecta Apucarana, ao Sicoob Aliança e ao Sebrae/PR pela iniciativa, que reconhece empresas inovadoras e incentiva o desenvolvimento empresarial.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Para a empresa, o prêmio representa não apenas o reconhecimento dos investimentos realizados, mas também o trabalho de todos os profissionais que fazem parte dessa trajetória.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o reconhecimento, a IRED reforça seu compromisso com a inovação, o desenvolvimento regional e a missão de conectar pessoas, empresas e oportunidades, contribuindo para o futuro de Apucarana e de todo o Norte do Paraná.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana fibra óptica inovação INTERNET prêmios empresariais Tecnologia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Conteúdo de Marca

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV