IRED Internet recebe 2 Prêmios: O Prêmio Mérito Empresarial 2026 e Conecta 2026 como Empresa Inovadora em Apucarana

A premiação valoriza a trajetória de investimentos, inovação e evolução tecnológica da empresa, com destaque para o moderno Data Center instalado em Apucarana, o DC2. A estrutura amplia a capacidade de infraestrutura digital da IRED, oferecendo mais segurança, confiabilidade, disponibilidade e capacidade para atender às demandas de seus clientes. Tudo isso, com muita conectividade e customização.

Somado a isso, um grande diferencial da Ired é a rede própria de mais de 5 mil quilômetros de fibra óptica, conectada a mais de 50 Pontos de Presença (PoPs), que interligam Apucarana, Maringá e Londrina a Curitiba e São Paulo. Essa infraestrutura fortalece a conectividade regional e amplia as possibilidades de atendimento a pessoas e empresas.

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A IRED agradece especialmente à ACIA – Associação Comercial e Industrial de Apucarana, ao Conecta Apucarana, ao Sicoob Aliança e ao Sebrae/PR pela iniciativa, que reconhece empresas inovadoras e incentiva o desenvolvimento empresarial.

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Para a empresa, o prêmio representa não apenas o reconhecimento dos investimentos realizados, mas também o trabalho de todos os profissionais que fazem parte dessa trajetória.

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Com o reconhecimento, a IRED reforça seu compromisso com a inovação, o desenvolvimento regional e a missão de conectar pessoas, empresas e oportunidades, contribuindo para o futuro de Apucarana e de todo o Norte do Paraná.