Empresário de Rolândia (PR) é primeiro ganhador do prêmio de R$ 1 milhão da Poupança Premiada Sicredi

Já são mais de 300 associados contemplados na campanha de incentivo à poupança, que ainda terá outros sorteios, incluindo mais um prêmio milionário

A campanha Poupança Premiada acaba de alcançar um de seus momentos mais aguardados: o primeiro sorteio de R$ 1 milhão. O prêmio foi para Marco Antonio Zorzela, empresário do ramo supermercadista de Rolândia (PR), que há 15 anos é associado da instituição financeira cooperativa e recebeu a notícia ao lado da esposa, Lucilene de Fátima Anesi Zorzela. Ele revela que a surpresa emocionou familiares, colaboradores e toda a equipe da agência.

Sem imaginar que seria o grande vencedor, Marcos acreditava que havia sido chamado para receber um dos prêmios semanais de R$ 5 mil. A revelação do prêmio milionário tornou o momento ainda mais especial. “Foi uma surpresa total e uma alegria muito grande. Estamos muito felizes. Só tenho a agradecer ao Sicredi. Só faltou a Ana Castela”, brincou Marco, fazendo referência à cantora que é parceria no Sicredi na divulgação dessa ação. “Sempre tivemos um atendimento muito bom no Sicredi e, agora, uma alegria enorme de participar dessa campanha. Para quem não acredita, o prêmio sai. É só acreditar e ter sorte”, incentiva.

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O presidente da Sicredi Agroempresarial PR/SP, José Nivaldo Favoreto, destacou que o prêmio representa um momento histórico para a cooperativa e reforça os benefícios do cooperativismo para os associados e para a comunidade. “Entre mais de um milhão de participantes, tivemos um associado contemplado com o prêmio de R$ 1 milhão. Essa conquista só comprova que a nossa cooperativa ajuda as pessoas de várias maneiras e tenho certeza de que essa história vai inspirar muita gente a também fazer parte desse movimento.”

Para o diretor executivo da Sicredi Agroempresarial PR/SP, Marcelo Filinbert De Bortoli, o sorteio reforça o diferencial da campanha ao reconhecer quem escolhe investir na cooperativa. “Quero agradecer ao Marco por acreditar no Sicredi e fazer seus investimentos conosco. Qual instituição valoriza seus associados a ponto de sortear um prêmio de R$ 1 milhão? Para nós é uma alegria muito grande. Além desse prêmio, nossa cooperativa já teve mais onze associados contemplados com R$ 5 mil. Quando um associado ganha, todos nós ganhamos juntos”, celebra.

A gerente da agência de Rolândia, Caroline Eiko Barbosa, também comemorou o resultado e fez um reconhecimento ao trabalho da equipe. “Esse prêmio é resultado do trabalho coletivo de toda a agência. E a campanha continua. Além de beneficiar nossos associados, ela ajuda a fortalecer a cooperativa e traz mais recursos para investir no desenvolvimento da nossa cidade.”

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Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Campanha chega ao marco de 300 associados contemplados

O primeiro prêmio milionário marca também a chegada da campanha à sua metade. Desde o início da promoção, em fevereiro deste ano, mais de 300 associados já foram contemplados, entre os sorteios semanais de R$ 5 mil e o primeiro prêmio especial de R$ 1 milhão. A iniciativa está distribuindo, ao longo de 2026, R$ 5 milhões em prêmios, com mais de 600 chances de ganhar e três contemplados por dia, incentivando cada vez mais brasileiros a desenvolverem o hábito de poupar.

O interesse pela poupança também se reflete no número de novas contas abertas. Em todo o Sistema Sicredi, foram abertas 1.415.806 contas de poupança em 2025 e, apenas entre janeiro e maio de 2026, outras 602.954 novas contas. Apenas nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o volume também é expressivo: foram 461.901 contas abertas em 2025 e 205.174 entre janeiro e maio de 2026, demonstrando a confiança dos associados e o fortalecimento da cultura de poupar.

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Ainda dá tempo de participar

Quem ainda não participou continua tendo a oportunidade de concorrer. A campanha segue até o fim do ano e contará com um segundo sorteio de R$ 1 milhão, que acontece em dezembro, além dos sorteios semanais de R$ 5 mil.

Para participar, basta realizar novos depósitos na poupança durante o período promocional. A cada R$ 100 depositados, o associado recebe um número da sorte. Quem contratar depósitos programados com prazo igual ou superior a 12 meses recebe números da sorte em dobro, aumentando as chances de ser contemplado. Mais informações no site oficial.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3,1 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

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