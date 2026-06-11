Eleições 2026: sua campanha começa com materiais de qualidade

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Em um período eleitoral, cada detalhe faz diferença na comunicação com os eleitores. Desde a apresentação das propostas até a identificação da equipe de campanha, materiais gráficos bem produzidos ajudam a transmitir credibilidade, organização e profissionalismo.

A Grafinorte oferece soluções completas para candidatos, partidos políticos e equipes de campanha que buscam materiais impressos com qualidade, agilidade e excelente acabamento.

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Materiais essenciais para sua campanha

Entre os principais produtos desenvolvidos para campanhas eleitorais, destacam-se:

✅ Santinhos – Ideais para distribuição em eventos, visitas e ações de rua.

✅ Santões – Formato ampliado para maior impacto visual e destaque da candidatura.

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✅ Praguinhas e Pragões – Perfeitos para divulgação em veículos, estabelecimentos comerciais e pontos estratégicos.

✅ Plano de Governo – Impressão profissional para apresentar propostas de forma organizada e atrativa.

✅ Crachás de Identificação – Mais segurança e profissionalismo para coordenadores, cabos eleitorais e equipe de apoio.

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✅ Colinhas Eleitorais – Ferramenta prática para auxiliar o eleitor na memorização dos números dos candidatos.

✅ Folders, Panfletos e Flyers – Para ampliar o alcance das mensagens e propostas da campanha.

✅ Banners e Faixas – Soluções para eventos, comitês e ações de divulgação.

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Qualidade que fortalece sua mensagem

Em uma campanha eleitoral, a comunicação visual é um dos principais canais de contato com o eleitor. Por isso, investir em materiais impressos de alta qualidade pode contribuir para uma apresentação mais profissional e eficiente.

A Grafinorte conta com estrutura moderna, equipe especializada e produção ágil para atender campanhas de todos os portes, oferecendo suporte desde a escolha dos materiais até a finalização dos impressos.

Planeje sua campanha com antecedência

Com a proximidade das eleições, a demanda por materiais gráficos aumenta significativamente. Antecipar a produção garante mais tranquilidade, melhores prazos e a certeza de que sua campanha estará preparada para cada etapa do processo eleitoral.

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Solicite seu orçamento

Seja para santinhos, santões, praguinhas, pragões, planos de governo, crachás, colinhas eleitorais ou qualquer outro material de campanha, a Grafinorte oferece qualidade, agilidade e a estrutura necessária para atender campanhas de todos os portes.

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