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Dovale Centro Cirúrgico, da Xvale Investimentos, inicia atendimentos em Apucarana

Novo empreendimento da Xvale terá Centro Cirúrgico e futuro Pronto Atendimento para convênios e particulares

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 10:02:51 Editado em 08.06.2026, 10:02:41
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Dovale Centro Cirúrgico, da Xvale Investimentos, inicia atendimentos em Apucarana
Autor Dovale Centro Cirúrgico, da Xvale Investimentos, inicia atendimentos em Apucarana - Foto: Divulgação

A holding Xvale, fundo de investimentos com diversas participações e da qual a Unimed Apucarana faz parte, firmou parceria com a Clínica Toledo, em Apucarana, que já atende com Centro Cirúrgico para cirurgias de pequena e média complexidade.

Com a mudança, a unidade passa a atuar com um novo nome: Dovale, empreendimento administrado pela própria Xvale.

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Desde o dia 4 de maio, a Xvale já assumiu oficialmente a administração do centro cirúrgico. Ao longo dos próximos meses, o espaço passará por adaptações para operar como um Pronto Atendimento que atenderá, além da Unimed, outros planos de saúde e consultas particulares.

Dovale Centro Cirúrgico, da Xvale Investimentos, inicia atendimentos em Apucarana
AutorAlém de cirurgias, nos próximos meses o Dovale passará a atuar, também, como pronto atendimento - Foto: Divulgação

A iniciativa representa mais um passo importante para o fortalecimento da saúde regional e para a ampliação dos serviços oferecidos à comunidade.

O Pronto Atendimento com Centro Cirúrgico representa um avanço da presença da Unimed Apucarana, que atua em parceria estratégica junto à Xvale em mais um novo empreendimento voltado ao cuidado e à saúde da população.

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A Xvale também é responsável, desde 2025, pela Evoluthera, clínica especializada em terapias para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e demais neurodivergências, localizada na Rua René Camargo de Azambuja, 91B, em Apucarana.

Se você deseja fazer parte desse novo empreendimento o Dovale Centro Cirúrgico está com vagas abertas para diferentes cargos:

• Coordenador Administrativo e Financeiro

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• Enfermeiro

• Técnico de Enfermagem

• Assistente Financeiro

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• Auxiliar de Limpeza

Para se candidatar, acesse: trabalheconosco.xvale.com.br

Fiquem atentos aos nossos canais oficiais para mais informações.

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Apucarana centro cirúrgico COMERCIAL oportunidades de trabalho SAÚDE Unimed Apucarana Xvale
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