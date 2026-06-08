Dovale Centro Cirúrgico, da Xvale Investimentos, inicia atendimentos em Apucarana
Novo empreendimento da Xvale terá Centro Cirúrgico e futuro Pronto Atendimento para convênios e particulares
A holding Xvale, fundo de investimentos com diversas participações e da qual a Unimed Apucarana faz parte, firmou parceria com a Clínica Toledo, em Apucarana, que já atende com Centro Cirúrgico para cirurgias de pequena e média complexidade.
Com a mudança, a unidade passa a atuar com um novo nome: Dovale, empreendimento administrado pela própria Xvale.
Desde o dia 4 de maio, a Xvale já assumiu oficialmente a administração do centro cirúrgico. Ao longo dos próximos meses, o espaço passará por adaptações para operar como um Pronto Atendimento que atenderá, além da Unimed, outros planos de saúde e consultas particulares.
A iniciativa representa mais um passo importante para o fortalecimento da saúde regional e para a ampliação dos serviços oferecidos à comunidade.
O Pronto Atendimento com Centro Cirúrgico representa um avanço da presença da Unimed Apucarana, que atua em parceria estratégica junto à Xvale em mais um novo empreendimento voltado ao cuidado e à saúde da população.
A Xvale também é responsável, desde 2025, pela Evoluthera, clínica especializada em terapias para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e demais neurodivergências, localizada na Rua René Camargo de Azambuja, 91B, em Apucarana.
Se você deseja fazer parte desse novo empreendimento o Dovale Centro Cirúrgico está com vagas abertas para diferentes cargos:
• Coordenador Administrativo e Financeiro
• Enfermeiro
• Técnico de Enfermagem
• Assistente Financeiro
• Auxiliar de Limpeza
Para se candidatar, acesse: trabalheconosco.xvale.com.br
Fiquem atentos aos nossos canais oficiais para mais informações.