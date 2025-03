Descubra qual é o papel do vereador na Câmara Municipal de Apucarana

continua após publicidade

Você sabe qual é a função de um vereador e por que ele é tão importante para Apucarana? Eleito diretamente pela população, o vereador é um agente político que atua no Poder Legislativo do município, representando os interesses de todos nós, cidadãos apucaranenses. Assim como deputados e senadores nas esferas estadual e federal, o vereador é a voz do povo no âmbito municipal.

Função Principal: Legislar e Representar

A principal função do vereador é legislar, ou seja, propor, analisar e aprovar leis que impactam diretamente a nossa cidade. Isso inclui questões como tributos municipais, criação de bairros, zoneamento e até a denominação de ruas e avenidas. Cada lei ou emenda aprovada na Câmara ajuda a moldar o dia a dia de Apucarana, sempre com o objetivo de atender ao interesse público.

Fiscalização: Garantindo Transparência e Justiça

Além de criar leis, o vereador exerce o papel fundamental de fiscalizar o Poder Executivo, acompanhando e monitorando as ações do prefeito e da administração pública. Ao fiscalizar as contas da prefeitura, ele evita irregularidades, como obras superfaturadas, e garante que o dinheiro público seja utilizado de forma transparente e responsável.

Por que é Importante Conhecer o Papel do Vereador?

Entender as atribuições de um vereador é essencial para que possamos escolher melhor nossos representantes. Suas funções são limitadas ao âmbito municipal, o que significa que ele não pode legislar sobre assuntos estaduais ou nacionais. Portanto, conheça as propostas dos candidatos e escolha quem realmente compreende as necessidades de Apucarana e tem compromisso com o nosso desenvolvimento.

Acompanhe o Trabalho da Câmara Municipal

Para ficar por dentro dos trabalhos da Câmara Municipal de Apucarana, acesse o nosso site oficial.

Lá, você encontrará informações sobre as sessões, projetos de lei e outras atividades legislativas. Além disso, siga nossas redes sociais para atualizações em tempo real:

Acesse o Facebook

Siga o perfil no Instagram

Acompanhe no Youtube