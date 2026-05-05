De raízes gaúchas e coração paranaense, Baruk Pizzaria celebra um ano de sucesso

Trazendo à mesa as tradições do sul do país, a Baruk revela uma experiência única, na qual o sabor é lapidado pelo fogo e pelo tempo. A família fundadora, oriunda do Rio Grande do Sul, trouxe consigo não apenas o pioneirismo na criação de pizzas com coberturas de carnes variadas, mas uma cultura orientada pelo rigor, pelo cuidado e pela excelência dos ingredientes. O grande destaque do cardápio são as pizzas com carnes defumadas, que rapidamente conquistaram o público e se firmaram como a assinatura da casa.

“Somos uma pizzaria artesanal, e cada detalhe importa. Mas é nas pizzas defumadas que expressamos com mais intensidade a nossa identidade. Da seleção dos cortes às 12 horas de defumação, tudo é conduzido com precisão e propósito. Isso se traduz no sabor e na experiência que entregamos”, destacam os gestores.

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A essência da Baruk se constrói a partir de uma rica influência cultural. De descendência italiana, os proprietários cresceram entre massas de fermentação natural e tradições familiares. Já a técnica da defumação lenta encontra inspiração no Texas, incorporando cortes como brisket, pork e chicken. “Hoje, nossa pizza é uma fusão de culturas: o saber artesanal italiano, a força da tradição gaúcha e a precisão da técnica texana. Essa composição é o que torna a Baruk singular”, explicam. À frente da gestão e da conexão com o público, a proprietária imprime um olhar sensível e sofisticado ao mercado local. Foi dela a escolha por Apucarana, com o propósito de apresentar um novo conceito sobre pizza.

“Estamos presentes em cada detalhe. A Baruk é uma empresa familiar, e isso se reflete na jornada de sabores que oferecemos. Buscamos imprimir nossas digitais em tudo — do primeiro contato à última fatia servida”, afirma.

Com forte vocação para o delivery, a Baruk também dispõe de um espaço físico de atmosfera intimista, concebido para valorizar cada nuance da experiência. As pizzas seguem um processo integralmente artesanal — da massa aos temperos — evocando o sabor acolhedor e o caráter afetivo da comida feita em casa, sem conservantes ou aditivos químicos.

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Além das criações autorais, o cardápio contempla clássicos reinterpretados sob a identidade da casa. As pizzas doces merecem destaque especial: elaboradas com chocolates da Serra Gaúcha, oriundos de Gramado, reforçam o vínculo com as origens e elevam ainda mais a assinatura da marca. A experiência se completa com uma adega de rótulos criteriosamente selecionados, pensados para harmonizar com cada composição.

Sempre em movimento, a casa já prepara uma grande novidade: o tradicional xis gaúcho — um sanduíche robusto, de personalidade marcante, que promete conquistar o paladar dos paranaenses e expandir essa trajetória gastronômica. Em apenas um ano em Apucarana, a Baruk já se consolida como referência para quem busca mais do que uma refeição: uma experiência memorável.

No encontro entre tradição e inovação, Rio Grande do Sul e Paraná convergem em um mesmo propósito — surpreender. E a Baruk é a expressão de que essa combinação só poderia resultar em muito sucesso.

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